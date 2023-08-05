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Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları vatandaşlara zor günler yaşatıyor! Termometreler 50 dereceyi gösterirken barajlar alarma geçti

Türkiye, Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla kavruluyor. Adana 50 dereceyi hissederken, Akdeniz’de, “güneşe ateş etmeyin” anonsları yapıldı. İstanbul ve Çanakkale’de barajlar alarm durumuna geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları vatandaşlara zor günler yaşatıyor! Termometreler 50 dereceyi gösterirken barajlar alarma geçti

El Nino sıcakları yerini eyyam-ı bahur sıcaklarına bıraktı. Geçtiğimiz haftadan itibaren yapılan uyarılarla, eyyam-ı bahur sıcakları dün etkisini göstermeye başladı.

Orman yangınlarını da tetikleyen sıcak hava dalgası birçok kentte endişeye yol açtı. Adana ve Antalya 43 dereceyi görürken, hissedilen sıcaklığın 50 derecenin üzerinde olduğu açıklandı. Adana ve Antalya'da belediye araçlarından yapılan, "Güneşe ateş etmeyin" çağrıları dikkat çekti.

SOKAĞA ÇIKMAYIN
İstanbul, 38 dereceyi görürken hissedilen sıcaklığın 44 derece olduğu açıklandı. Bu sıcak hava dalgasının etkilendiği bölge Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi. Bugün İç Ege bölgesi 44 dereceyi görebilir.

İstanbul'da 3 gün sıcak hava dalgası sürecek. Pazar günü İç Anadolu Bölgesi, Kastamonu, Sinop, Yozgat civarında aşırı sıcaklar var. Ankara'da sıcaklıklar 37-38 dereceleri bulacak. "Ankaralılar'ın yarın dışarı çıkmasın" uyarıları yapıldı.


BARAJLAR ALARM VERİYOR
Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. Son verilere göre 10 barajın doluluk oranı 36,71 olarak ölçüldü.Megakent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj son 9 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilerken, Kırklareli'nde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajlarında artık hayvanlar otluyor.

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