Korhan Berzeg’i sağ bulana ödül! Eşi Angela Berzeg ilk kez açıkladı

KORHAN BERZEG'İ SAĞ BULAN KİŞİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berze g 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

Tüm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."

"Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız.

HEP TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Sabah'a konuşan Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var" dedi.

Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder" ifadelerini kullandı.