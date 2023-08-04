Kaçak göçmenleri taşıyan TIR şoförü tutuklandı

Amasya yönüne giden Babak Memarımakoueı'nın kullandığı 46 AB 537 plakalı TIR, 2 Ağustos akşamı polis uygulama noktasında durduruldu.
Amasya yönüne giden Babak Memarımakoueı'nın kullandığı 46 AB 537 plakalı TIR, 2 Ağustos akşamı polis uygulama noktasında durduruldu.
Yapılan kontrollerde İran'dan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen TIR'ın dorsesinde yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.