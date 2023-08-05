Bahis borcu canından etti! Yüzme eğitmeni Akif Fırat Pekşen’in ölümü çeteyi ele verdi: 677 milyonluk dev servet

Yürek yakan dram, geçen yıl 30 Kasım'da Aydın Nazilli'de yaşandı. Belediye havuzlarında yüzme eğitmeni olarak görevli Akif Fırat Pekşen, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin önüne atladı.

Trenin altında kaldı. Kurtarılamadı. Parçalanmış olarak bulunan cep telefonu ise incelemeye alındı. Telefondan elde edilen suç delillerinden yola çıkılarak soruşturma başlatıldı. Jandarmanın araştırmasıyla yasadışı bahis ve kumar oynattıran suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin organize hareket etmek suretiyle yapılandıkları ortaya çıkarıldı.

12 İLDE OPERASYON

Örgütün bahis siteleri üzerinden yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı. Şüphelilerin banka hesaplarının 677 milyon 243 bin TL işlem hacmine ulaştığı, çete liderlerinin tekne, lüks otomobil ve gayrimenkul gibi değerli eşyalara sahip oldukları belirlendi. Aydın merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kuşadası Limanı'ndaki lüks teknede çete lideri F.Y. yakalandı. F.Y ile birlikte gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.