İstanbul Pendik’te sevgili cinayeti! Nazlı Duman’ın boğazını kesip intihar etti: Çocuğu her şeyden habersiz parkta oynadı...

Kan donduran olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı.
PENDİK'TE CİNAYET VE İNTİHAR I VİDEO İZLE
Kan donduran olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı.
PENDİK'TE CİNAYET VE İNTİHAR I VİDEO İZLE
İddiaya göre özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.
ÖNCE KATLETTİ SONRA İNTİHAR ETTİ
Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi.
ÇOCUK ANNESİNDEN HABERSİZ PARKTA OYNUYORDU...
Nazlı Duman'ın 9 yaşlarında olan çocuğu ise o anlarda her şeyden habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyordu.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.
ACILI AİLE FERYAT ETTİ
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden kadın ile adamın yakınları da site önüne gelerek gözyaşı döktü, feryat etti.
İncelemelerin ardından kadın ile adamın cenazesi cenaze nakil aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.