5 ilde orman yangını! Balıkesir, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Edirne’de son durum ne?

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

ADANA'DA ORMAN YANGINI Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.





BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Burhaniye'nin kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 52 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra bir uçak ve 2 helikopterle müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Hasar gören alanın miktarı ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.