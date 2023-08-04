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5 ilde orman yangını! Balıkesir, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Edirne'de son durum ne?

Son dakika haberleri... Balıkesir, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Edirne'de orman yangını çıktı. 5 ilde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Peki yangınlarda son durum ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 17:15 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 18:42
5 ilde orman yangını! Balıkesir, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Edirne’de son durum ne?

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Edirne'deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda başladı. Adana'daki yangın Feke ilçesinde çıktı. Kahramanmara'taki yangın Onikişubat ilçesinde başladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE



Son yangın haberi ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden geldi.

Dört yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.



BULGARİSTAN SINIRINDA ORMAN YANGINI BAŞLADI
Edirne'de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınırı oluşturan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale ediliyor.

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Bölgede alevlerle mücadele sürüyor.



ADANA'DA ORMAN YANGINI
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.



Yangına hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.



KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Burhaniye'nin kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 52 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra bir uçak ve 2 helikopterle müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Hasar gören alanın miktarı ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.40 sıralarında ilçeye bağlı Kalemköy mevkiinde başladı. 10 dakika içinde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.



Öte yandan Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde de otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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