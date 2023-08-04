5 ilde orman yangını! Balıkesir, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Edirne’de son durum ne?

Edirne, Adana, Kahramanmaraş, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Edirne'deki yangın Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan ormanlık alanda başladı. Adana'daki yangın Feke ilçesinde çıktı. Kahramanmara'taki yangın Onikişubat ilçesinde başladı.
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI I VİDEO İZLE
Son yangın haberi ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden geldi.
Dört yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BULGARİSTAN SINIRINDA ORMAN YANGINI BAŞLADI
Edirne'de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınırı oluşturan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale ediliyor.
Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.
Bölgede alevlerle mücadele sürüyor.