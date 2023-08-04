Taylor Swift kesenin ağzını açtı! 55 milyon doları çalışanlarına tek tek dağıttı

Amerıkalı ünlü şarkıcı Taylor Swift, son dönemin en popüler ismi oldu. 33 yaşındaki şarkıcı, çalışma arkadaşları için kesenin ağzını açtı.

ABD'deki son Eras Turu gösterileri öncesinde dansçılara, yemekçilere, TIR şoförlerine ve diğer ekibin üyelerine büyük miktarlarda bonuslar verdi. Kamyon şoförlerine özel olarak her birine 100 bin dolar ekstra 'tur sonu' bonusu verdi ve bu toplamda 5 milyon dolarlık bir hediye oluşturdu. Tüm ekibine tam 55 milyon dolarlık (Yaklaşık 1.5 milyar liralık) bir ödeme yapan Swift'in konser turundan elde ettiği gelir ise 300 milyon dolar. Swift, ekibiyle yaptığı toplantıda, "Ben de ekibin bir parçasıyım, ışıkları taşıyan TIR şoförü de benim kadar değerli" dedikten sonra parayı dağıttı.