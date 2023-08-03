Gece bekçisi İbrahim Cin evinde ölü bulundu

Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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