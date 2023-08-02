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İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı! Saldırgan zihinsel engelli çıktı

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
İzmir’de İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı! Saldırgan zihinsel engelli çıktı

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na vize işlemleri için giden zihinsel engelli Z.Ö, bilinmeyen bir nedenle sekreter Emine T.'yi silahla yaraladı.

Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.




UMUT AYM'DE
Emine Acemoğlu'na (46), İstanbul'da sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra yolu kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için 'ivosidenib' etken maddeli 'Tibsovo' adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. Acemoğlu, yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu. SGK, ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.


YARDIM BEKLİYOR
Hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Acemoğlu, ilacın SGK tarafından karşılanması için avukatı aracılığıyla Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'nde dava açarken, yargı sürecinde nihai karar verilene kadar ilacın SGK tarafından karşılanması için tedbir kararı verilmesini talep etti. Ancak Ankara 3'üncü İş Mahkemesi bu kararı reddetti. Son çare olarak AYM'ye giden Emine Acemoğlu'nun eşi Ömer Faruk Acemoğlu, "2 çocuğumun annesi 46 yaşında. Yardım edin" dedi.



KUYU FACİASI
Balıkesir Altıeylül'de Mustafa Karakoç (40) ve Ceyhun Balcı (35), su terfi istasyonundaki arızayı tamir etmek için kuyuya girdi. Ancak gazdan zehirlendi. İkisi de hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Neşeli ise tedavi altına alındı.



EŞSİZ CİNAYET
Karaman'da annesi ile birlikte yaşayan Mehmet Ali Başar (24), kapı zili çalması üzerine uykusundan uyandı. Kapıyı açmasıyla birlikte silahla vurulan Başar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri, eşi E.B. ile sevgilisi M. B., T.K., F.H.Ş., S.A. ve G.T.'yi gözaltına aldı. Kocasından kurtulmak isteyen B. ile sevgilisi M. B. ve T.K.'nin öldürülen Mehmet Ali Başar'ın evine çıkıp zili çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte M. B.'nin iki el ateş ettiği anlaşıldı. 6 zanlı, tutuklandı.



HAKİ İÇİN 4 YIL
İzmir Karşıyaka'ta Sibel Gedik (45), 3 hafta önce akita cinsi köpeği Haki'yi dışarı çıkardı. Başka bir köpek sahibi Levent Türksever (64) ise kendi köpeğine saldırdığı iddiasıyla Gedik'in köpeğini tekmeleyerek katletti. Türksever hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.



BURSA ALEV ALEV
Bursa İnegöl'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Alevler, aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişecam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçradı. 4 helikopter ve 2 uçak yangınlara müdahale ederken, karadan da ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla çalıştı.



ÖZCAN'IN SON İCRAATI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırınca partiden atıldı. O da kendini yeniden Bolu'nun sorunlarına adadı. Daha önce Kemal Sunal, Adile Naşit, kurbağa, kedi, tavuk, horoz, bisikletli kız, ördek gibi heykelleri diken Özcan, son icraatını da yaptı. Şehir merkezinde, 4 bireyli leylek ailesi ve yaşadığı yuva figürü ile yapılan heykeli, vatandaşlarla tanıştırdı.



MÜTHİŞ TÜRK
Almanya Münih Üniversitesi Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Ertürk'ün, tüm organizmayı şeffaflaştırarak tek hücreyi bile daha önce görülmemiş netlik ve detayda görüntüleyen yeni icadı umut oldu. İcat, en büyük kanser araştırması kurumlarından Cancer Research UK tarafından kanser teşhis ve tedavisinde yeni dönemin başlangıcı olarak tanımlandı.



SON NEFESİNDE MÜSLÜMAN OLDU
Anthony Wainwright, kimsesizdi. Hastanede onunla sadece Müslümanlar ilgilendi. Bundan çok etkilendi. İslamiyet'i seçti. HASTANEDE Kelime-i Şehadet getirdi. Ve 1 saat sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi ise Müslümanlar tarafından defnedildi.



EXZOTIK
Rus fenomen Zhanna Samsonova, et ve süt ürünleri yemedi! Sadece egzotik meyve tüketti. Ancak bu beslenme türü hayatını mahvetti. Yeterli beslenemediği için açlıktan can verdi.



İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA BİRİNCİSİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci sırada yer aldığını kaydetti. İlk 5'teki havalimanları şöyle: İstanbul Havalimanı, Milano-MXP, Leipzig-Halle, Madrid, Köln-Bonn.



AYRILSAK DA BERABERİZ
Kocaeli'nde yıllardır beraber okuyan ikizler Ceren-İrem İnal'ı YKS ayırdı. Ankara'da eğitim görmek isteyen kardeşlerden İrem tıp fakültesini, Ceren ise uzay ve havacılık mühendisliğini tercih etti. Ceren İnal, "Yine aynı şehirde olacağız ama bölümlerimiz farklı olacak. İlk defa aynı okulda aynı sınıfta okumayacağız" dedi.



UTANÇ VERİCİ
Disney Plus, "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. AK Parti, çok sert tepki gösterdi. Sözcü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır" dedi.


ZEYTİNYAĞI İHRACATINA YENİ TEDBİRLER GELDİ
Ticaret Bakanlığı "Dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle önemli ölçüde yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedilmiştir" açıklaması yaptı. Bu şartlar altında yeniden bir değerlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki hasat döneminin başlangıcına (1 Kasım 2023) kadar dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur" denildi.

KONYA VE İZMİR SALLANDI
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntında can ve mal kaybı yaşanmadı. İzmir Buca'da da 3.9 büyüklüğündeki deprem korku yarattı.


100 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 100 milyon 875 bin lira devretti. 5 bilenler 42 bin 120'şer, 4 bilenler 975'er, 3 bilenler 51'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

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