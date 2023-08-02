İzmir’de İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı! Saldırgan zihinsel engelli çıktı

MÜTHİŞ TÜRK
Almanya Münih Üniversitesi Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Ertürk'ün, tüm organizmayı şeffaflaştırarak tek hücreyi bile daha önce görülmemiş netlik ve detayda görüntüleyen yeni icadı umut oldu. İcat, en büyük kanser araştırması kurumlarından Cancer Research UK tarafından kanser teşhis ve tedavisinde yeni dönemin başlangıcı olarak tanımlandı.
SON NEFESİNDE MÜSLÜMAN OLDU
Anthony Wainwright, kimsesizdi. Hastanede onunla sadece Müslümanlar ilgilendi. Bundan çok etkilendi. İslamiyet'i seçti. HASTANEDE Kelime-i Şehadet getirdi. Ve 1 saat sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi ise Müslümanlar tarafından defnedildi.
EXZOTIK
Rus fenomen Zhanna Samsonova, et ve süt ürünleri yemedi! Sadece egzotik meyve tüketti. Ancak bu beslenme türü hayatını mahvetti. Yeterli beslenemediği için açlıktan can verdi.
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA BİRİNCİSİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci sırada yer aldığını kaydetti. İlk 5'teki havalimanları şöyle: İstanbul Havalimanı, Milano-MXP, Leipzig-Halle, Madrid, Köln-Bonn.
AYRILSAK DA BERABERİZ
Kocaeli'nde yıllardır beraber okuyan ikizler Ceren-İrem İnal'ı YKS ayırdı. Ankara'da eğitim görmek isteyen kardeşlerden İrem tıp fakültesini, Ceren ise uzay ve havacılık mühendisliğini tercih etti. Ceren İnal, "Yine aynı şehirde olacağız ama bölümlerimiz farklı olacak. İlk defa aynı okulda aynı sınıfta okumayacağız" dedi.
UTANÇ VERİCİ
Disney Plus, "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. AK Parti, çok sert tepki gösterdi. Sözcü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır" dedi.
ZEYTİNYAĞI İHRACATINA YENİ TEDBİRLER GELDİ
Ticaret Bakanlığı "Dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle önemli ölçüde yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedilmiştir" açıklaması yaptı. Bu şartlar altında yeniden bir değerlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki hasat döneminin başlangıcına (1 Kasım 2023) kadar dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur" denildi.
KONYA VE İZMİR SALLANDI
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntında can ve mal kaybı yaşanmadı. İzmir Buca'da da 3.9 büyüklüğündeki deprem korku yarattı.