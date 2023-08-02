İzmir’de İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı! Saldırgan zihinsel engelli çıktı

Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , "Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

İzmir 'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na vize işlemleri için giden zihinsel engelli Z.Ö, bilinmeyen bir nedenle sekreter Emine T.'yi silahla yaraladı.







UMUT AYM'DE

Emine Acemoğlu'na (46), İstanbul'da sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra yolu kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için 'ivosidenib' etken maddeli 'Tibsovo' adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. Acemoğlu, yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu. SGK, ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.



YARDIM BEKLİYOR

Hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Acemoğlu, ilacın SGK tarafından karşılanması için avukatı aracılığıyla Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'nde dava açarken, yargı sürecinde nihai karar verilene kadar ilacın SGK tarafından karşılanması için tedbir kararı verilmesini talep etti. Ancak Ankara 3'üncü İş Mahkemesi bu kararı reddetti. Son çare olarak AYM'ye giden Emine Acemoğlu'nun eşi Ömer Faruk Acemoğlu, "2 çocuğumun annesi 46 yaşında. Yardım edin" dedi.