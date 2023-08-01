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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Baba Cantürk Erzen hakkında şok iddia

Esenyurt'ta tekel bayisine giden Murat Özer, Tarık Özer Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla 3 gence mermi yağdırdı. Olay sonucu Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen hayatını kaybetti. Katil zanlıları kıskıvrak yakalanırken, olayın meydana geldiği tekel bayisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayiine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor. Murat Özer'in ayağından vurulmasıyla ilgili ifadesi alındı. Özer'in vurulması için oğlunu azmettirdiği iddia edilen Baba Cantürk Erzen, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 20:53 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 12:54
Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Baba Cantürk Erzen hakkında şok iddia

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılığın talimatı üzerine silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliye olayın ardından kaçmaları için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Esenyurt'taki vahşette yeni görüntüler | TIKLA İZLE



Söz konusu şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutukladı.



Olayın ardından polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Özer emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Murat Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Servet Özer Tarık Özer ve Azat Özerin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Esenyurt'ta, iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı.

Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in tekel bayiine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.

BABA ADLİ KONTROLLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Mehmet Erzen'in, Murat Özer'i ayağından vurduğu olayla ilgili ifadesi alındı.

Savcılık baba Cantürk Erzen, adli kontrol altına alınması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Cantürk'ün oğlunu, Murat'ı Özer'i vurması için azmettirdiği ifade edildi.

İLK KAVGA HİLTİ YÜZÜNDEN ÇIKMIŞTI
Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat ve inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi.

Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in tartışmasıyla sekteye uğradı.


Murat Özer, geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili tekele gelince Mehmet makinenın 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı.

Kavgada Murat Özer ayağından vuruldu. Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu.

NE OLMUŞTU?
Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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