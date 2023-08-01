Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Baba Cantürk Erzen hakkında şok iddia

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Servet Özer Tarık Özer ve Azat Özerin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Esenyurt'ta, iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı.

Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen 'in tekel bayiine gelen Murat Özer 'in kardeşi Servet Özer 'le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.

İLK KAVGA HİLTİ YÜZÜNDEN ÇIKMIŞTI

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat ve inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi.

Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in tartışmasıyla sekteye uğradı.



Murat Özer, geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili tekele gelince Mehmet makinenın 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı.

Kavgada Murat Özer ayağından vuruldu. Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu.



NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.