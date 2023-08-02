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Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Geçtiğimiz hafta yaşanan sıcaklıkların ardından gelen serinlik yerini tekrar kavurucu sıcaklıkları bırakıyor. Türkiye, bugünden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine giriyor. Uzmanlar "eyyam-ı bahur" sıcaklıklarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin öneriler verirken Meteoroloji'den ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den peş peşe uyarılar geldi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 09:30 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 09:36
Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Geçtiğimiz hafta yaşanan sıcaklıkların ardından gelen serinlik yerini Eyyam-ı bahur sıcaklarına bırakıyor.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

EYYAM-I BAHUR GELDİ

Türkiye, bugünden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine giriyor.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Uzmanlar "eyyam-ı bahur" sıcaklıklarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin öneriler verirken Meteoroloji'den ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den peş peşe uyarılar geldi.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre hava sıcaklıklarının yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

BU SAATLERE DİKKAT

Yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de uyarıda bulundu.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Bakan Özhaseki "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

EYYAM-I BAHUR İSTANBUL'U BUNALTACAK

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize gelecek. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor. Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak."

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıryor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun doğu kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu da paylaştı.

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde olacak;

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

2 Ağustos hava durumu

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

3 Ağustos hava durumu

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

4 Ağustos hava durumu

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

5 Ağustos hava durumu

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU

6 Ağustos hava durumu

Eyyam-ı bahur kavurmaya geldi! Sıcaklıklar artıyor... Uyarı üstüne uyarı yapıldı | İstanbul, Ankara, İzmir... METEOROLOJİ HAVA DURUMU


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