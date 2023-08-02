Şile’de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemelerinde ise şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlendi. 30 Temmuz Pazar günü dalış gerçekleştiren SAS timi, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespit etti. Bu mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için SAS timi tarafından karaya çıkarıldı.