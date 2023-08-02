Bursa’da 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi: Patlama anı canlı yayında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alındı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla karadan süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki fabrikada etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangının kontrol altına alındığını, iş makineleriyle de tesislerin içine girerek soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize Sanayi Bölgemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde tek bir çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 16.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler 10 ayrı fabrikanın yanmasına neden oldu. Yangına 200 itfaiye aracı, 400 itfaiye eri, 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale etti. 110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 8 saat sonra kontrol altına almayı başardı.
14 kişinin yaralanmasına neden olan yangının boyutu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.
Öte yandan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sıcak bölgeden bilgi verirken patlama meydana geldi.
O anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 16.25 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın şiddetiyle artan alevler 10 fabrikayı da kullanılamaz hale getirirken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sıcak bölgede canlı yayında İHA muhabirine bilgileri aktarırken patlama meydana geldi. Patlama anı canlı yayına saniye saniye yansıdı.