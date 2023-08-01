’Oxford’ hesabı tuttu! Süper zeka Burak İzmir’den Londra’ya uzandı

Covid ve deprem döneminde, bende 'insanlara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim' düşüncesi oluştu. O yüzden kanser alanında ilerleme gibi hedefim var. En büyük hedefim, mastırı tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp burada hizmet etmek olacak" sözlerini kaydetti.

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