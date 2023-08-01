’Oxford’ hesabı tuttu! Süper zeka Burak İzmir’den Londra’ya uzandı

İzmir Fen Lisesi mezunu Burak Karataş, matematik olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası birçok derece elde etti. Bu başarısıyla milli takıma seçildi. Süper zeka, arkadaşının önerisiyle Oxford Üniversitesi sınavına girdi. Matematik ve bilgisayar alanında 93 puan alıp birinci geldi. Bu sayede bu bölüme tam burslu girdi.
Oxford'u kazanma sürecini şöyle dile getirdi: Yazılı ve sözlü sınavların olduğunu, dünya genelinden matematik-bilgisayar alanına 66 kişinin kabul edildiğini öğrendim. Ben o bölüme birinci olarak girdim. Genel ortalama 72, kabul alanların ortalaması 70 civarında oluyordu" dedi.
KANSERE ÇARE
Hedeflerinden bahseden Karataş, "Finans ve kanser araştırmaları üzerinde duruyorum. DNA çalışmaları, yapay zekanın kanserle mücadeleye etkisi üzerine çalışmayı çok istiyorum.