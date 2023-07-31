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HAVA DURUMU | El Nino gitti Eyyam-ı Bahur geliyor! Çarşamba gününe dikkat... Sokağa adım atmayın | 31 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye, Temmuz ayının son haftasında çöl sıcaklarıyla mücadele verdi. Brikaç gün süren kısmi ve bölgesel yağışlar serin havayı beraberinde getirmesine karşın, Ağustos ayının ilk haftasın itibariyle Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklıklıklarının etkisine girecek. Çarşamba gübnü başlaması ve bütün hafta boyunca etkisini göstermesi beklenen sıcaklıklar için uzmanlar uyarılarda bulundu. Yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, sokağa çıkanların şapka, gözlük, koruyucu krem kullanılması ve bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu. İşte bugünki hava durumu raporu ve hafta boyunca Türkiye sıcaklık haritasının detayları...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 09:55 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 10:15
HAVA DURUMU | El Nino gitti Eyyam-ı Bahur geliyor! Çarşamba gününe dikkat... Sokağa adım atmayın | 31 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye Temmuz ayının son günlerini Balkanlardan gelen hava dalgasının etkisiyle, serin ve yağışlı geçirdi. El Nino sıcaklıklarının etki geçmesine karşın Ağustos itibariyle eyyam-ı bahur sıcakları adeta nefes kesecek. Çok sayıda ilde sıcaklıkların gölgede 40 derecenin üstüne hissedilmesi bekleniyor.

BÖLGESEL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK!
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında bugün önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

31 TEMMUZ 2023

1 AĞUSTOS 2023

2 AĞUSTOS 2023

3 AĞUSTOS PERŞEMBE

4 AĞUSTOS 2023

EYYAM-I BAHUR NEDİR?
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.

Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül aylarında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart ayları arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

REKORLAR KIRILDI
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor" diye konuştu.

SICAKLIK VE NEM ARTACAK
Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını söyledi.

Toros, şöyle devam etti:
"Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize gelecek. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak.

Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor. Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak."

YANGINLARA DİKKAT
Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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