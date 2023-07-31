HAVA DURUMU | El Nino gitti Eyyam-ı Bahur geliyor! Çarşamba gününe dikkat... Sokağa adım atmayın | 31 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye Temmuz ayının son günlerini Balkanlardan gelen hava dalgasının etkisiyle, serin ve yağışlı geçirdi. El Nino sıcaklıklarının etki geçmesine karşın Ağustos itibariyle eyyam-ı bahur sıcakları adeta nefes kesecek. Çok sayıda ilde sıcaklıkların gölgede 40 derecenin üstüne hissedilmesi bekleniyor.

BÖLGESEL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.