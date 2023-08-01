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Ateş açıp elektriği kesti: Kendisine kızan kuzenini öldürdü! Pes dedirten savunma

Adana’da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma sinirlenen kuzenini tabancayla öldürdü. Yakalanıp tutuklanan şüphelinin “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim” dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:07
Ateş açıp elektriği kesti: Kendisine kızan kuzenini öldürdü! Pes dedirten savunma

Adana'da havaya rastgele ateş açarak elektriklerin kesilmesine neden olan şahıs, kendisine kızan kuzenini öldürdü.

RASTGELE ATEŞ AÇTI
26 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde sokağa çıkan Abdullah Başbudak (27), pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince elektrikler kesildi. Bunun üzerine Başbudak'ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci (28) pencereye çıkıp, "Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi" diyerek tepki gösterdi.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Başbudak'ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci'nin sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci'ye 5 el ateş etti. Göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deveci, kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"ATEŞ AÇTIM"
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak'ı, Mücahitler Caddesi'nde motosikletle gezerken yakaladı.

Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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