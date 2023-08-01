Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan dikkat çeken açıklama: Ben de “UFO” gördüm!

Benim koluma geldiğinde her halde 5-6 metre civarındaydı, kolumda uçtular... Işıklar saçıyorlardı. 4 uçaktık 8 göz gördü. Bunun yanı sıra Balıkesir ve Konya'daki kuledekiler gördü. Kütahya radarındakiler, Mürted, Esenboğa, Yeşilköy'deki kuledekiler de gördü. Rapor hazırladık Hava Kuvvetleri'ne bildirdik. Onlar da NASA'ya göndermişler...





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN