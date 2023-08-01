Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan dikkat çeken açıklama: Ben de “UFO” gördüm!

ABD Kongersi'nde ABD ordusunda görev yapmış 3 istihbarat yetkilisinin UFO'lar hakkında tanık olarak ifade vermesi, bu konudaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
ABD Kongersi'nde ABD ordusunda görev yapmış 3 istihbarat yetkilisinin UFO'lar hakkında tanık olarak ifade vermesi, bu konudaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da "Ben de UFO gördüm. Balıkesir'den Denizli'ye kadar bizi takip ettiler" dedi. Karakuş, şöyle devam etti:
40 YIL ÖNCE GÖRDÜK
"1983'de ben filo komutanıyken uzaylılar (UFO) bizim kolumuza (uçak kolu) geldi. Yani uzaylı olduğunu düşündüğümüz... Gece gördüğümüzden dolayı şeklini söyleyemeyeceğim.
Benim koluma geldiğinde her halde 5-6 metre civarındaydı, kolumda uçtular... Işıklar saçıyorlardı. 4 uçaktık 8 göz gördü. Bunun yanı sıra Balıkesir ve Konya'daki kuledekiler gördü. Kütahya radarındakiler, Mürted, Esenboğa, Yeşilköy'deki kuledekiler de gördü. Rapor hazırladık Hava Kuvvetleri'ne bildirdik. Onlar da NASA'ya göndermişler...