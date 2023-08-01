İstanbul’da zehirle mücadele! Valilik 7 ayın bilançosunu açıkladı: 8.5 ton uyuşturucu madde 3 bin 251 tutuklu!

İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada operasyonlarda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiği ve 3 bin 251 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.