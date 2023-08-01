İstanbul’da zehirle mücadele! Valilik 7 ayın bilançosunu açıkladı: 8.5 ton uyuşturucu madde 3 bin 251 tutuklu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 Ocak – 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde sıralanıyor;
5 ton 657 kilo Metamfetamin, 1 ton 896 kilo Esrar, 335 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 320 kilo Eroin, 217 kilo Kokain, 81 kilo Skunk, 24 kilo Afyon Sakızı, 7 kilo Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 3 kilo Amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo Kimyasal Madde, 2.202.251 adet Ecstasy Hap, 564.042 adet Captagon Hap, 193.378 adet Sentetik Ecza, 3.250 kök Hint Keneviri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2.566.341 adet Ecstasy-Captagon hap ele geçirilmiştir"