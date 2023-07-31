Başakşehir Kulübü’nün alt yapısında oynayan futbolcu Ömer Faruk Kayaca’ya bıçaklı saldırı

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Kayaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE VE BABASI 2 YIL ÖNCE ÖLDÜ
Polis, saldırıya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Anne ve babasını 2 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen futbolcu Ömer Faruk Kayaca'nın hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.
Kayaca'nın tek dayanağı olan babaannesi Aysel Kayaca, emniyet güçlerine seslenerek torununa saldıranların bir an önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.
"ÇOCUĞUMUN HAYATINI SÖNDÜRDÜ"
Babaanne Aysel Kayaca, Ömer Faruk Kayaca'nın olaydan bir gün önce askerden gelen halasının oğlunu karşılamak için gittiğini ve uğradığı parkta tartışma yaşadığını söyledi.
Kayaca, "Olaydan bir gün önce Haznedar 15 Temmuz Parkı'nda 'Sen bana baktın, ben sana baktım' derken konuşarak ve yüksek sesle tartışılıp, herkes evine gidiyor. Benim çocuğum olayı unutuyor. Ertesi gün aynı parka 15-20 kişi toplayarak benim çocuğumun yanına geliyorlar. Kafeteryada çay içerken gelip, benim çocuğuma direk bıçakla saldırıyor. 'Öldürün' diye bağırıyor ve bıçağı karnında dolaştırıyor.
Benim çocuğum kanlar içerisinde yatarken, o kendi yatağında yatıyor. Onun annesi babası yok mu? Ben yandım başka anne babalar yanmasın. Bunu hükümetimiz cezalandırsın. Benim çocuğum topçuydu, Başakşehir Spor'da alt yapıda sporcuydu. Benim çocuğumun hayatını söndürdü. Olayı gören, bilen, tanıyan varsa polisimize ihbar etsin. Bir babaanne olarak yalvarıyorum. Benim çocuğum şu anda can çekişiyor, başkalarını yakmasın" dedi.
"15-20 KİŞİ ÜSTÜNE ÇULLANDILAR"
Bıçaklanan Ömer Faruk Kayaca'nın olay anında yanında bulunan arkadaşı Yiğit Uludağ, "Biz olaydan bir gün önce parkta oturuyorduk. Çocuklar bakmaya başladı, orada bir laf dalaşı oldu. Ömer de kalktı ayağa ve üstlerine yürümeye çalıştı. Çocukların yanında kızlar vardı ve olayı kız meselesine döndürmeye kalktılar. 10-15 kişilerdi, abileri vardı yanlarında. Orada bir kargaşa çıktı. Bekçiler geldi, biber gazı sıktılar ve o gün dağıldık. Ertesi gün aynı yere gittik. Arkadaşlarımız vardı, onlarla oturuyorduk.