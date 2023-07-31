Başakşehir Kulübü’nün alt yapısında oynayan futbolcu Ömer Faruk Kayaca’ya bıçaklı saldırı

Güngören'de, Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca, parkta tartışma yaşadığı kişiler tarafından bir gün sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve hastanede yaşam savaşı veren Kayaca'nın babaannesi Aysel Kayaca, "Benim çocuğum kanlar içerisinde yatarken, o kendi yatağında yatıyor. Benim çocuğum topçuydu, Başakşehir Spor'da alt yapıda sporcuydu. Benim çocuğumun hayatını söndürdü" dedi.

'YAN BAKMA' BAHANESİ

Olay, 28 Temmuz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Güngören, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, olaydan bir gün önce aynı parkta oturan Ömer Faruk Kayaca (15) ve 2 arkadaşı, karşılaştığı bir grup genç ile tartışma yaşadı.