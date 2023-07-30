Türk gençleri Roboworl Cup’da damga vurdu! Gençlerin emeği elektrik üreten o sisteme büyük övgü yağdı

Üstün yetenekli öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu.

Gaziosmanpaşa BİLSEM'de eğitim alan 3 lise öğrencisi dünyanın en saygın robot sporları yarışması Roboworld Cup'da 'İnovasyon' alanında en iddialı ülkelerin takımlarını geride bırakarak şampiyon oldu. Almanya'da düzenlenen ve 23 farklı ülkenin katıldığı yarışmada farklı liselerde okuyan ancak okul dışında BİLSEM'de eğitim alan İlkcan Dumanoğlu, Ahmet Ceran ve Sarp Sadettinoğlu profesörleri geçerek birincilik kazandı. Öğrencilerin hazırladığı "Yüksek Verimlilikli Otonom Dikey Rüzgâr Tribünü" isimli proje 6 aylık sıkı bir değerlendirmenin ardından jüri tarafından birincilik elde etti. Proje temiz ve ucuz enerjinin yolunu açacak. (Ceyda KARAASLAN)