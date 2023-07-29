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Bolu sırlarla dolu! Mudurnu'da esrarengiz kazı: Arazi sahibi alana yaklaştırılmıyor, telefonlar toplanıyor, yerin metrelerce altına inildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde yürütülen esrarengiz kazı tüm dikkatleri üzerine toplamış vaziyette. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma kapsamında başlatılan çalışmalar için alınan güvenlik önlemleri had safhada. Bölge kameralarla 24 saat izlenirken arazi sahibi yaşlı çiftin bile alana yaklaştırılmadığı, kazı çalışmalarını yürüten ekibin de cep telefonlarını dışarıda bırakarak alana girdiği öğrenildi. Bolu'daki esrarengiz kazıya ilişkin detayları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 15:47 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 15:53
Bolu sırlarla dolu! Mudurnu’da esrarengiz kazı: Arazi sahibi alana yaklaştırılmıyor, telefonlar toplanıyor, yerin metrelerce altına inildi 1

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 3 aydır süren esrarengiz kazı, hem bölge halkı hem de vatandaşlarda büyük bir merak uyandırdı.

Bolu sırlarla dolu! Mudurnu’da esrarengiz kazı: Arazi sahibi alana yaklaştırılmıyor, telefonlar toplanıyor, yerin metrelerce altına inildi 2

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ, MADENCİLER BÖLGEYE GELDİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Bolu sırlarla dolu! Mudurnu’da esrarengiz kazı: Arazi sahibi alana yaklaştırılmıyor, telefonlar toplanıyor, yerin metrelerce altına inildi 3

Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı.

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