Bolu sırlarla dolu! Mudurnu'da esrarengiz kazı: Arazi sahibi alana yaklaştırılmıyor, telefonlar toplanıyor, yerin metrelerce altına inildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 3 aydır süren esrarengiz kazı, hem bölge halkı hem de vatandaşlarda büyük bir merak uyandırdı.
BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ, MADENCİLER BÖLGEYE GELDİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.
Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı.