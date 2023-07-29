Samsun’da evlat vahşeti! Annesini tabancayla vurarak öldürmüştü: Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki olay, 2 gün önce 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı 16 yaşımdaki oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı.
Samsun'un Ayvacık ilçesindeki olay, 2 gün önce 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı 16 yaşımdaki oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı.
ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini peş peşe ateş ederek tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BABASIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU
Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu.
Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.
ANNE KATLİAMININ NEDENİ...
V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.S.K.'nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi.