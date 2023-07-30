SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Serinleten tatil! Karadeniz yaylaları tatilcilere çok farklı atmosfer sunuyor: İşte sizler için derlediğimiz en güzel yaylalar

Havalardaki aşırı sıcaklık tatilcileri alternatif arayışına itiyor. Karadeniz yaylaları doğası ve serin havasıyla farklı bir tatil sunuyor. Sizin için en güzel yaylalardan bazılarını seçtik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Serinleten tatil! Karadeniz yaylaları tatilcilere çok farklı atmosfer sunuyor: İşte sizler için derlediğimiz en güzel yaylalar

Bir süredir herkesin gündemi sıcak havalar. Serinlemek için denize gidenler de arzu ettikleri ferahlığı bulamıyor. Tatil için deniz-kum-güneş üçlüsünden farklı bir rota arayanlar, şehir hayatından uzaklaşmak doğayla iç içe olmak isteyenler, sıcak havadan bunalıp biraz serinlik arzulayanlar için Karadeniz yaylaları mükemmel bir alternatif oluyor. Yeşilin her tonunun olduğu, derelerin aktığı, temiz havanın alabildiğince sunulduğu Karadeniz yaylaları bu yıl da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sizin için en güzel yaylalardan bazılarını seçtik.



Pokut Yaylası, Çamlıhemşin – Rize: Yerle göğün birleştiği 2100 m yükseklikteki yaylada, uzansan bulutlara dokunabileceğinizi hissedeceksiniz. Pokut Yaylası, ahşap evleri ve çam ormanlarıyla dikkat çekiyor. İsterseniz burada konaklama da var.



Kiraz Yaylası, Maçka – Trabzon: Maçka'nın Gürgenağaç Köyü'nden güneye doğru 7 km kadar ilerle bulunan yayla 1850 m rakımlı. Kirazlı Yaylası'nda aktivite olanakları da bulunuyor. Çim kayağı yapabilir ya da temmuzun üçüncü cumasında Ayeser Şenlikleri'ne katılabilirsiniz.



Karagöl Yaylası, Borçka-Artvin: Artvin'in en önemli turizm bölgeleri arasında bulunan Karagöl Yaylası, Borçka ilçe merkezine yaklaşık 27 km uzaklıkta bulunuyor. Karagöl Yaylası'nı diğerlerinden ayıran en önemli fark, içerisinde heyelan sonucu oluşmuş Karagöl'ün bulunması. Kamp yapmayı sevenler veya karavanıyla gezenler için oldukça ideal bir bölge. Bol oksijenin oldujğu yaylada kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz.



Anzer Yaylası, İkizdere – Rize: Şehir merkezine yaklaşık 2 saat mesafede bulunan yayla, 2105 m yüksekliğinde. Her mevsim farklı renklere bürünen doğası ile ziyaretçilerini hep huzur dolu bir atmosferde ağırlıyor. Pek çok endemik türde çiçeğe ev sahipliği yapıyor. Ara sıra yayla şenlikleri de yapılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA