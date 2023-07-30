Serinleten tatil! Karadeniz yaylaları tatilcilere çok farklı atmosfer sunuyor: İşte sizler için derlediğimiz en güzel yaylalar

Bir süredir herkesin gündemi sıcak havalar. Serinlemek için denize gidenler de arzu ettikleri ferahlığı bulamıyor. Tatil için deniz-kum-güneş üçlüsünden farklı bir rota arayanlar, şehir hayatından uzaklaşmak doğayla iç içe olmak isteyenler, sıcak havadan bunalıp biraz serinlik arzulayanlar için Karadeniz yaylaları mükemmel bir alternatif oluyor. Yeşilin her tonunun olduğu, derelerin aktığı, temiz havanın alabildiğince sunulduğu Karadeniz yaylaları bu yıl da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sizin için en güzel yaylalardan bazılarını seçtik.