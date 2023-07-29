Bir garip olay! Hollanda’dan geldi Bursa’da kayboldu Kayseri’de bulundu

Hollanda'da yaşayan Veysel Dağhan (52), birkaç gün önce Kestel Alaçam Mahallesi 'ndeki akrabalarının evine geldi.

Hollanda 'dan akraba ziyareti için geldiği Bursa 'nın Kestel ilçesinde kaybolan kişi, Kayseri 'de kardeşinin yanında bulundu.

"YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIM" DEDİ, BİR DAHA DÖNMEDİ Yürüyüş yapacağını söyleyerek dün akşam evden ayrılan Dağhan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.





KAYSERİ'DE BULUNDU

Dağhan'ın Kayseri'de yaşayan kardeşiyle irtibata geçen ekipler, kayıp kişinin burada olduğunu belirledikten sonra arama çalışmalarına son verdi.