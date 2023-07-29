Bir garip olay! Hollanda’dan geldi Bursa’da kayboldu Kayseri’de bulundu

Hollanda'dan akraba ziyareti için geldiği Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan kişi, Kayseri'de kardeşinin yanında bulundu.
Hollanda'da yaşayan Veysel Dağhan (52), birkaç gün önce Kestel Alaçam Mahallesi'ndeki akrabalarının evine geldi.
Hollanda'dan akraba ziyareti için geldiği Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan kişi, Kayseri'de kardeşinin yanında bulundu.
Hollanda'da yaşayan Veysel Dağhan (52), birkaç gün önce Kestel Alaçam Mahallesi'ndeki akrabalarının evine geldi.
"YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIM" DEDİ, BİR DAHA DÖNMEDİ
Yürüyüş yapacağını söyleyerek dün akşam evden ayrılan Dağhan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından Bursa Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
KAYSERİ'DE BULUNDU
Dağhan'ın Kayseri'de yaşayan kardeşiyle irtibata geçen ekipler, kayıp kişinin burada olduğunu belirledikten sonra arama çalışmalarına son verdi.