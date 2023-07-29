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'Cinsel birliktelik' tuzağı bahanesiyle gasp: Randevu adresine giden erkekler kabusu yaşadı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'yok artık' dedirten bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki Kadir ile dini nikahla birlikte yaşadığı 17 yaşındaki Kübra D., sahte isimlerle sosyal medya hesabı açıp "cinsel birliktelik" teklifiyle görüştükleri kişileri bıçakla tehdit edip, para ve cep telefonlarını gasbetti. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan çiftin, mağdurların bazılarına kredi çektirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 22:49
’Cinsel birliktelik’ tuzağı bahanesiyle gasp: Randevu adresine giden erkekler kabusu yaşadı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kadir D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Kübra D. (17) iddiaya göre sahte isimlerle sosyal medya üzerinden görüştüğü kişileri cinsel birliktelik yaşamak için önceden belirledikleri yerlere davet etti.



BAZI MAĞDURLARA KREDİ KARTIYLA PARA ÇEKTİRMİŞ...
Beraber oldukları sırada gelen Kadir D., mağdurlarla eşini yakalamış gibi yapıp, bıçakla 'namus meselesi' diyerek öldürmekle tehdit ederek, para karşılığında serbest bıraktı. Bazı mağdurlara kredi kartıyla para çektirdiği de iddia edilen Kadir D. hakkında Bismil Devlet Hastanesi'ne bacağından bıçaklanmış olarak başvuran L.K., şikayette bulundu.



ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürü de, olayla ilgili özel ekip kurdu. Ekipler, olayın olduğu yer ile hastane arasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve işyeri güvenlik kameralarını, cadde ile sokakların krokilerini belirledi.

100 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Çalışmada yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Kübra D. ile Kadir D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle yapılan aramada da olayda kullanılan 1 bıçak, 2 telefon ve 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.



BIÇAKLADIĞI MAĞDURUN OTOMOBİLİYLE KENDİSİNİ EVE BIRAKMIŞ
Polis, L.K.'nin olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini Eylül olarak bildiği Kübra D. ile görüşüp daha sonra Aşıklar Tepesi olarak bilinen yere gittiğini belirledi.

İkili otomobildeyken bu sırada Kadir D.'nin geldiği, L.K.'yi otomobilden indirerek bacağından bıçakladığı, parasını ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi.



TUTUKLANDILAR
Kadir K.'nin daha sonra otomobili çalıştırıp, L.K. ve Kübra D. ile yola çıktığı belirlendi. Kadir D.'nin önce Kübra D.'yi bıraktığı, bir süre sonra da kendisi indikten sonra otomobili L.K.'ye teslim ettiği saptandı.

L.K.'nin yaralı halde hastaneye giderek tedavisinin ardından şikayetçi olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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