’Cinsel birliktelik’ tuzağı bahanesiyle gasp: Randevu adresine giden erkekler kabusu yaşadı!

100 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Çalışmada yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Kübra D. ile Kadir D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle yapılan aramada da olayda kullanılan 1 bıçak, 2 telefon ve 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.





BIÇAKLADIĞI MAĞDURUN OTOMOBİLİYLE KENDİSİNİ EVE BIRAKMIŞ

Polis, L.K.'nin olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini Eylül olarak bildiği Kübra D. ile görüşüp daha sonra Aşıklar Tepesi olarak bilinen yere gittiğini belirledi.



İkili otomobildeyken bu sırada Kadir D.'nin geldiği, L.K.'yi otomobilden indirerek bacağından bıçakladığı, parasını ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi.





TUTUKLANDILAR

Kadir K.'nin daha sonra otomobili çalıştırıp, L.K. ve Kübra D. ile yola çıktığı belirlendi. Kadir D.'nin önce Kübra D.'yi bıraktığı, bir süre sonra da kendisi indikten sonra otomobili L.K.'ye teslim ettiği saptandı. L.K.'nin yaralı halde hastaneye giderek tedavisinin ardından şikayetçi olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN