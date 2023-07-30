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İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını

Son dakika haberi! İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Ekipler, Kemalpaşa'daki yangını kontrol altına aldı, Güzelbahçe'de ise yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 15:01
İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını

Kemalpaşa ilçesinin Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GÜZELBAHÇE
Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

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