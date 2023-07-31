Çok önemli uyarı! Kafalar allak bullak oldu! B, A2, C1, CE, D, D1 milyonlarca ehliyet sahibine uyarı! İşlem yapmayanlar bin pişman olur

Ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı yapılarak süre bir kez daha uzatılmıştır. Ancak bu süreyi dikkate alarak, işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Türkiye'de ehliyet sahibi olan sürücüler için süre uzatma kararı alınmıştır. Mevcut ehliyet sahiplerinin, ehliyetlerinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatılmıştır. Bu önemli karar, sürücülerin ehliyet yenileme işlemleri için ek bir süre kazanmalarını sağlar. Ehliyet sahipleri, ehliyet yenileme işlemlerini ilgili Emniyet Müdürlüğü veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri'ne başvurarak yapabilirler.