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İzmir'de hipodromda çıkan kavgada kürekler konuştu: 6 kişi yaralandı

Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde at sahipleri arasında çıkan sıra kavgasında ortalık fena karıştı. Taraflar birbirine kürekle saldırırken, kavga sonucu 6 kişi yaralandı.

AA AA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 01:31 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 01:35
İzmir’de hipodromda çıkan kavgada kürekler konuştu: 6 kişi yaralandı

Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde at sahipleri arasında çıkan sıra kavgasında 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde atların kontrolleri için sıraya giren sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine kürekle saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafları ayırırken, olayda yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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