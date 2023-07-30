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takvim.com.tr Yaşam Haberleri

16 yaşında anne katili oldu! Samsun'da annesini tabancayla öldürdü: "Bir anlık öfkenin sonucu" dedi

Samsun'da 2 gün önce annesini silahla öldüren 16 yaşındaki V.S.K'nin ifadesi ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Temmuz TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
16 yaşında anne katili oldu! Samsun’da annesini tabancayla öldürdü: Bir anlık öfkenin sonucu dedi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 2 gün önce annesi Melek Baştürk'ü tabancayla vurarak öldüren V.S.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim olmuştu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., "Annemden kullanmak için otomobilin anahtarını istedim. Vermeyeceğini söyleyince sinirlendim ve tepki gösterdim. Tartışma büyüyünce kendimi kaybettim ve tabancayla ateş ettim. Bir anlık öfkenin sonucu" dedi.



UMUT AZALIYOR
Kayseri Talas'ta tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 5 gün önce kayıplara karıştı. Arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'nde bulunan Derevenk Viyadüğü'nün her noktasına baktı. Hala bulunamayan genç için umutlar iyice azaldı.

REZALET!
Manisa'da yaşayan Muharrem İ, çalıştığı bir zeytin işletmesinde çıplak şekilde salamura zeytin havuzuna daldı. Sepetleme yaptı. Bu anları da bir çalışan kayda aldı. Video, sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaşıldı. Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı. Paylaşımın yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, inceleme başlattı. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Akşehir'e bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İ, serbest bırakıldı. İşletme, mühürlenerek faaliyetten men edilirken, işletme sahibi hakkında da idari ceza uygulandı.



SÜLEYMAN'IN ACI SONU
Burdur Gölhisar'da dün sabah babasıyla birlikte hayvan alışverişi yapmak için bir eve giden Süleyman Sancar (7), birden gözden kayboldu. Baba İzzet Sancar'ın ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri, çocuğu bulmak için yola koyuldu. Suyu boşaltılan sulama kanalında Sancar'ın cansız bedeni bulundu. Ailesi ise gözyaşına boğuldu.



TARİHİ KONSER
Diyarbakır Sur'da PKK'lı teröristler, 8 yıl önce 'sözde özerklik' bahanesiyle hendek açtı. Çatışmalarda tarihi Surp Giragos Kilisesi de ağır hasar aldı. Kültür Bakanlığı tarafından onarıldı. İbadete açıldı. Türkiye, Fransa ve Ermenistan'dan kadın sanatçıların oluşturduğu "MİASİN" grubu, farklı dillerde şarkılarla seyircilerin karşısına çıktı.



DOĞA ÇİÇEK AÇTI!
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları Biyokimya Uzmanı Dr. Nazlı Canpunar ve Genel Cerrah Dr. İsmet Canpunar'ın kızı Doğa'nın SMA hastası olduğu anlaşıldı. 3.5 aylık bebeğin tedavi masrafları için gereken 1 milyon 800 bin dolar, tamamlandı. Minik yavru, tedavi için Dubai'ye uğurlandı. Doktor çift, mutluluklarını "Doğa çiçek açtı" sloganıyla anlattı...



RÜZGARIN KIZI
Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci engelli kadın ralli pilotu olan Kübra Denizci (35), hızlı çıktı. Sadece engelleri değil limitleri de aştı. AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 2. Ayak Kartepe yarışında 'Mahalli Kategori 4'te birinci olmayı başardı. "Artık yurt dışında yarışmak istiyorum" ifadesini kullandı.



BAHÇE'MİS'
Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Osmanlı mimarisinin başkenti olarak ün yaptı. Tarihi evleri, dünyaya örnek olarak tanıtıldı. Bölgede son yıllarda lavanta bahçeleri sıralandı. Tarihi yapıları görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, lavanta tarlalarını da gezmeye başladı.

İNSANLIK SONU!
Antalya'da bir genç, çatıya çıktı. Yığılıp kaldı. Kimse aramadı! 10 gün sonra, tesadüfen cesedine rastlandı!

ÖLÜM PEŞİN CEZA TAKSİTLE
Antalya'da M.N. otomobiliyle giderken bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı.

9 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı. M.N., 27 gün sonra serbest kaldı. Sadece 12 bin 100 TL ceza aldı. Buna da 24 ay taksit yapıldı. Aile, kampanya başlattı: Change.org'dan imza verin!



AB'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN ELİNDE
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Budapeşte'de bir araya geldi. Yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gücüne değindi. "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür. Hem fiziksel hem de enerji güvenliğine bakarsak" dedi.

TRUMP TAVIR
ABD eski Başkanı Donald Trump, kendisine isnat edilen suçlardan herhangi birinden hapse girse bile 2024'te başkanlığa aday olacağını söyledi. "Önümü kesmek için beni hapse atmak istiyorlar. Ama hapiste bile aday olup kazanacağım. Çıkıp başkan olarak herkesten hesap soracağım" dedi.

PARALI ASKERLERİN MÜLTECİ PLANI VAR
Polonya Başbakanı Morawiecki, yüzlerce Wagner savaşçısının, Belarus'un Polonya sınırındaki Grodno şehri yakınlarına yerleştiğini öne sürdü ve ekledi: Wagner askerleri AB ülkelerine girmek için mülteci provası yapıyor.

46 BİN YIL SONRA HAYATA DÖNDÜ
Rusya'da bir süredir araştırmalarını sürdüren Alman bilim insanları tarihe geçecek bir keşfe imza attı. Bilim insanları, 46 bin yıldır Sibirya bölgesinde donmuş toprağa (permafrost) gömülü olan solucanları hayata döndürdü.

YAPAY ZEKA SONRASI İŞSİZLİK ARTACAK
Hızla gelişen yapay zeka ve otomasyon teknolojisi son dönemde iş dünyasının birçok alanında yükselen trend haline geldi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka nedeniyle düşük ücret alanların işsiz kalacağı ortaya çıktı.

FİŞEK FABRİKASI HAVAYA UÇURULDU
Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde bir havai fişek deposunda patlama oldu. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 40'ı ağır 115 kişi yaralandı. Olayın sabotaj olma ihtimalinin güçlü olduğu açıklandı.


76 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 76 milyon 450 bin 295 lira devretti. 5 bilen 1 kişi, 6 milyon 88 bin 859 lira, 4 bilenler 2 bin 688 lira, 3 bilenler 211 lira, 2 bilenler ise 21 lira alacak.

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