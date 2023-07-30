16 yaşında anne katili oldu! Samsun'da annesini tabancayla öldürdü: "Bir anlık öfkenin sonucu" dedi

ÖLÜM PEŞİN CEZA TAKSİTLE

Antalya'da M.N. otomobiliyle giderken bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı.

9 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı. M.N., 27 gün sonra serbest kaldı. Sadece 12 bin 100 TL ceza aldı. Buna da 24 ay taksit yapıldı. Aile, kampanya başlattı: Change.org'dan imza verin!





AB'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Budapeşte'de bir araya geldi. Yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gücüne değindi. "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür. Hem fiziksel hem de enerji güvenliğine bakarsak" dedi.

TRUMP TAVIR

ABD eski Başkanı Donald Trump, kendisine isnat edilen suçlardan herhangi birinden hapse girse bile 2024'te başkanlığa aday olacağını söyledi. "Önümü kesmek için beni hapse atmak istiyorlar. Ama hapiste bile aday olup kazanacağım. Çıkıp başkan olarak herkesten hesap soracağım" dedi.

PARALI ASKERLERİN MÜLTECİ PLANI VAR

Polonya Başbakanı Morawiecki, yüzlerce Wagner savaşçısının, Belarus'un Polonya sınırındaki Grodno şehri yakınlarına yerleştiğini öne sürdü ve ekledi: Wagner askerleri AB ülkelerine girmek için mülteci provası yapıyor.

46 BİN YIL SONRA HAYATA DÖNDÜ

Rusya'da bir süredir araştırmalarını sürdüren Alman bilim insanları tarihe geçecek bir keşfe imza attı. Bilim insanları, 46 bin yıldır Sibirya bölgesinde donmuş toprağa (permafrost) gömülü olan solucanları hayata döndürdü.

YAPAY ZEKA SONRASI İŞSİZLİK ARTACAK

Hızla gelişen yapay zeka ve otomasyon teknolojisi son dönemde iş dünyasının birçok alanında yükselen trend haline geldi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka nedeniyle düşük ücret alanların işsiz kalacağı ortaya çıktı.

FİŞEK FABRİKASI HAVAYA UÇURULDU

Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde bir havai fişek deposunda patlama oldu. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 40'ı ağır 115 kişi yaralandı. Olayın sabotaj olma ihtimalinin güçlü olduğu açıklandı.



76 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 76 milyon 450 bin 295 lira devretti. 5 bilen 1 kişi, 6 milyon 88 bin 859 lira, 4 bilenler 2 bin 688 lira, 3 bilenler 211 lira, 2 bilenler ise 21 lira alacak.