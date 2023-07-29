Süt banyosundan sonra bir iğrenç görüntü daha: Yarı çıplak halde girdiği tanktan zeytinleri kasalara doldurdu

Süt kazanında banyo yapan, turşu tankında dans eden, salça kazanına çıplak ayakla giren işçi sonrası sosyal medyaya mide bulandıran bir görüntü daha düştü.

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu görüntüler mide bulandırdı.