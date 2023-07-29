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Süt banyosundan sonra bir iğrenç görüntü daha: Yarı çıplak halde girdiği tanktan zeytinleri kasalara doldurdu

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu görüntüler mide bulandırdı. Kameralara yansıyan iğrenç görüntülerde şahsın rahat tavırları dikkat çekerken görüntülere tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunda bulundu. Öte yandan Bakanlık, skandal görüntüler için inceleme başlattığını duyurdu. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 18:04 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 18:31
Süt banyosundan sonra bir iğrenç görüntü daha: Yarı çıplak halde girdiği tanktan zeytinleri kasalara doldurdu

Süt kazanında banyo yapan, turşu tankında dans eden, salça kazanına çıplak ayakla giren işçi sonrası sosyal medyaya mide bulandıran bir görüntü daha düştü.

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu görüntüler mide bulandırdı.



ÇIPLAK ŞEKİLDE YEŞİL ZEYTİN TANKINA GİRDİ
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi.



ZEYTİNLERİ SEPETLEDİ
Şahsın rahat tavırlarla kendisine uzatılan boş sepetleri zeytinlerle doldurduğu gözlemlenirken, sosyal medya görüntüler büyük infial yarattı.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Görüntülere bazı kullanıcılar "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunu yaparken, bazıları ise görüntülerin ne kadar iğrenç olduğuna dikkat çekti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülere ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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