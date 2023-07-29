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Temizlik görevlisine tokada 5 yıl hapis cezası istendi

İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda temizik yapan görevli İrfan Güneç'e, kendisi uyardığı gerekçesiyle yanına gelerek önce tehdit ve hakaret savuran ardından da tokat atan Melih D., için 5 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 12:03 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 12:22
Temizlik görevlisine tokada 5 yıl hapis cezası istendi

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda çalışan temizlik görevlisi İrfan Güneç'e (48) tokat atan ve o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Melih D. (58) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖNCE TEHDİT SONRA TOKAT
8 Ocak saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

5 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ
Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi.

İddianamede kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan Güneç'e tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın Güneç'in şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.

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