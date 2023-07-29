Temizlik görevlisine tokada 5 yıl hapis cezası istendi

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda çalışan temizlik görevlisi İrfan Güneç'e (48) tokat atan ve o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Melih D. (58) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖNCE TEHDİT SONRA TOKAT

8 Ocak saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı.