14 yaşındaki Arda’nın ölümüne sebep olmuştu! Otomobil sürücüsünden şok itiraflar: Bilinçsiz bir şekilde...

Arda Serttaş, 14 yaşındaydı. En büyük tutkusu olan bisikletle gezmeyi çok seviyordu. Önceki gün de bisikletiyle Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde geziyordu.

Bir süre sonra hızlı gelen Mehmet K.'nın yönetimindeki otomobil, Arda Serttaş'a arkadan çarptı. Sürücü kısa bir duraklamadan sonra gaza bastı ve olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Serttaş çevredekilerin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz Arda, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, "Çok pişmanım. Olayın şokuyla bilinçsiz bir şekilde gittim. Hala inanamıyorum bu benim için de çok büyük acı" dedi. Büyük acı yaşayan Serttaş ailesi ise, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.