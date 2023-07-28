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Bozcaada açıklarında bulunan patlamamış mayın imha edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde karadan yaklaşık 40 metre açıkta bulunan ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu değerlendirilen İngilizlere ait mayın kontrollü olarak imha edildi.Bozcaada ilçesi Çayır Plajı mevkiinde karadan yaklaşık 40 metre açıkta deniz tabanında bir cisim olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Degak-5 komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yapışan keşif ve dalış sonrasında cismin 240 santimetre çapındaki patlamamış İngilizlere ait 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın olduğu değerlendirildi. Mayının olduğu bölgedeki vatandaşlar denizden ve karadan uzaklaştırıldı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 19:39 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 20:29
Bozcaada açıklarında bulunan patlamamış mayın imha edildi

Bölgede alınan emniyet tedbirlerinin ardından mayın Sualtı Arama Timi tarafından kontrollü olarak imha edildi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA MAYIN İMHA EDİLDİ I VİDEO İZLE



Mayının imha edilmesinin ardından, güvenlik güçlerinin dağılması ile bazı vatandaşlar denize atlayarak mayın nedeniyle kıyıya vuran balıkları topladı.



Mayının imha edilmesi sırasında Bozcaada Kaymakam Vekili Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Karadağ, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Hüseyin Kepekli, İlçe Emniyet Amiri Bahaddin Pesen de bölgede hazır bulundu.

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