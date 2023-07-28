Bozcaada açıklarında bulunan patlamamış mayın imha edildi

Bölgede alınan emniyet tedbirlerinin ardından mayın Sualtı Arama Timi tarafından kontrollü olarak imha edildi.
2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA MAYIN İMHA EDİLDİ I VİDEO İZLE
Bölgede alınan emniyet tedbirlerinin ardından mayın Sualtı Arama Timi tarafından kontrollü olarak imha edildi.
2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA MAYIN İMHA EDİLDİ I VİDEO İZLE
Mayının imha edilmesinin ardından, güvenlik güçlerinin dağılması ile bazı vatandaşlar denize atlayarak mayın nedeniyle kıyıya vuran balıkları topladı.
Mayının imha edilmesi sırasında Bozcaada Kaymakam Vekili Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Karadağ, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Hüseyin Kepekli, İlçe Emniyet Amiri Bahaddin Pesen de bölgede hazır bulundu.