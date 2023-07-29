Ve beklenen oldu! Bugün gece yarısına kadar tamamen yasaklandı! İstanbul ve o illerde yasak başladı

Son haberlere göre, deniz kenarında olan bazı bölgelerde hava koşullarının kötüleşmesi sebebiyle denize giriş tamamen yasaklandı. Bu durum, tatilcileri ve yerel halkı olumsuz etkilemiş durumda. İşte ayrıntılar:
Son haberlere göre, deniz kenarında olan bazı bölgelerde hava koşullarının kötüleşmesi sebebiyle denize giriş tamamen yasaklandı. Bu durum, tatilcileri ve yerel halkı olumsuz etkilemiş durumda. İşte ayrıntılar:
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, 27 Temmuz 2023 günü tüm plajlarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. Vatandaşlar, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle denize girmemeleri konusunda uyarıldı.
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından denize girmek yasaklandı. 27 Temmuz 2023 günü bu bölgelerdeki tüm plajlarda denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi. Vatandaşların güvenliği için bu yasaklamanın önemli olduğu vurgulandı.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da da denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. Rüzgar ve dalgaların oluşturduğu tehlikeli rip akıntısı nedeniyle denize girmenin güvenli olmadığı belirtildi. Sahilde görevli cankurtaranlar, az sayıda vatandaşı denize girmemeleri konusunda uyardı.
Yasaklamaların başlamasıyla birlikte, tatilciler ve bölge halkı hayal ettikleri deniz keyfinden mahrum kaldılar. Tatil için bölgeye gelen turistler ve yazlık sahibi olanlar, denize girememenin hayal kırıklığı içinde. Ancak bu yasakların amacı, vatandaşların güvenliği ve can güvenliğini korumak olduğu unutulmamalı.
Denize girmek isteyenlerin önceden hava durumu uyarılarını dikkatlice takip etmeleri önemlidir. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde hava koşulları hızla değişebilir ve tehlikeli olabilir. Rüzgarın şiddetini ve dalga yüksekliğini bilmek, güvenli bir deniz keyfi için kritik önem taşır.