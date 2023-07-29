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Uyanıklıkta son nokta! İngiliz kadın 5 yıldızlı oteli bileklik yöntemiyle işte böyle dolandırdı

İngiliz Roxanne Balciunas’ın 2 çocuğu ile birlikte Aydın Kuşadası’nda eski bilekliği takarak, 5 yıldızlı otelin tüm imkanlarından ücretsiz yararlandığı manşetlere çıkmıştı. Aynı yöntemi binlerce turistin kullandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Uyanıklıkta son nokta! İngiliz kadın 5 yıldızlı oteli bileklik yöntemiyle işte böyle dolandırdı

Roxanne Balciunas'ın 'bileklik' sahtekarlığı, hızla yayıldı! Sosyal medyada bunu görenler, dümeni Türkiye'ye kırdı. Çoğu turist, eski kol bandını takıp otellere sızdı! Yabancı mülk sahipleri de evlerini kiralığa çıkardı. Böylece "ucuz ev, bedava yeme-içme" furyası başladı! Otelciler, önlemleri artırdı: Bileklikler her hafta değişiyor!

GÜN'AYDIN'
Yabancıların Türkiye'de satın aldıkları mülkleri, apart otel gibi 1 veya 2 haftalık süreyle kendi ülke vatandaşlarına kiraladığı, bu turistlerden bazılarının da 5 yıldızlı otellere ait eski bileklikleri takıp, müşterisi gibi ücretsiz yiyip içtiklerine yönelik çok sayıda vaka tespit yapıldı.

İngiliz Roxanne Balciunas'ın iki çocuğuyla Aydın Kuşadası'ndaki lüks bir otelde eski bilekliğiyle "5 yıldızlı tatil"yaptığını sosyal medyada paylaşmasıyla skandal patlamıştı. Antalya'da 5 yıldızlı bir otel zincirinin yönetim kurulu üyesi Tolga Cömertoğlu, sosyal medyadan turizmci ve otel sahiplerini uyardı. Yerleşik yabancıların aldıkları evleri yine yabancı turistlere kiralamaya başladıklarını söyleyen Cömertoğlu, "Bu durum turizme zarar verir" dedi.

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