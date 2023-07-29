“Asgari ücretliler ölsün” diyen şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

Şişli'deki sokak röportajında kendisini yabancı uyruklu olarak tanıtıp "asgari ücretlileri ölsün" diyen şahıs hırsız çıktı. Linçten polis tarafından kurtarılan şahsın, yabancı uyruklu olmadığı belirlenmişti.
YAKALAYIP DÖVDÜLER
Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.50 sıralarında Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir inşaat şantiyesinde, Abdülkadir K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı.
İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte 150 kişi bir anda Abdülkadir K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Bunun üzerine Abdülkadir K. ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokularak güvenliği sağlandı. Ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorlandığı olayda Abdülkadir K. şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı.