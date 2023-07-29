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“Asgari ücretliler ölsün” diyen şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

Küçükçekmece'de bir şantiyede çalışan işçilere ait telefon, cüzdan, para ve pasaportaları çalan hırsız, 150 kişilik çalışan grubu tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı. Hırsızın, sosyal medyada verdiği bir sokak röportajında kendisini yabancı uyruklu olarak tanıttığı ve “Asgari ücret kazanan ölsün” dediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 13:52 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 14:17
“Asgari ücretliler ölsün” diyen şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

Şişli'deki sokak röportajında kendisini yabancı uyruklu olarak tanıtıp "asgari ücretlileri ölsün" diyen şahıs hırsız çıktı. Linçten polis tarafından kurtarılan şahsın, yabancı uyruklu olmadığı belirlenmişti.

YAKALAYIP DÖVDÜLER
Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.50 sıralarında Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir inşaat şantiyesinde, Abdülkadir K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı.

İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte 150 kişi bir anda Abdülkadir K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Bunun üzerine Abdülkadir K. ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokularak güvenliği sağlandı. Ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorlandığı olayda Abdülkadir K. şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı.

Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ASGARİ ÜCRETLİLER ÖLSÜN"
Öte yandan, Abdülkadir K.'nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, "Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 20 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahıs, büyük tepki görmüştü.

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