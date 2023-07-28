Yine kadına şiddet! Eski sevgilisi, oğlu ve yeğeni ile iş yerini bastı: Kadına kabusu yaşattı

Hayat adına şiddet bitmek bilmedi. Son olay Adana Yüreğir'de meydana geldi. Emlakçı Kadir T. (52), ortak iş de yaptığı 3 yıllık sevgilisi Özlem Hüküm'e (37) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı.
Hayat adına şiddet bitmek bilmedi. Son olay Adana Yüreğir'de meydana geldi. Emlakçı Kadir T. (52), ortak iş de yaptığı 3 yıllık sevgilisi Özlem Hüküm'e (37) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı.
Birlikte kazandıkları paradan az pay vermeye başladı. Bunun üzerine Hüküm, daha önce şikayetçi olduğu Kadir T.'ye ayrılmak istediğini söyledi. T, bu durumu kabullenemedi. Kadını sürekli tehdit etti. Oğlu Armağan T. (33) ve yeğeni Serdal T. ile Hüküm'ün iş yerini bastı.
BAŞINI KORUMAYA ÇALIŞTI
Şüpheliler, Hüküm ile oğlu R.K. ve çalışanlarını darp etti. R.K. ile diğer çalışanlar da karşı gruba saldırdı. Serdal K, tabancayı Hüküm'e doğrultup, tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Yeniden dolduran K, başını korumaya çalışan Hüküm'ü kolundan ve bacaklarından yaraladı.