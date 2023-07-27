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Böyle evlat olmaz olsun! Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini kurşuna dizip kayıplara karıştı

Samsun’da aile katliamı yaşandı. Vahşi evlat henüz bilinmeyen bir nedenle 43 yaşındaki annesine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Melek B. olay yerinde hayatını kaybederken, tabancayla birlikte kaçan 16 yaşındaki katil V.S.K. kayıplara karıştı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 20:43 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 20:43
Böyle evlat olmaz olsun! Samsun’da 16 yaşındaki çocuk annesini kurşuna dizip kayıplara karıştı

Olay, Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.'ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı.

EVE GİRENLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Ağır yaralanan Melek B. olay yerinde hayatını kaybetti. V.S.K. ise tabancayla birlikte kaçtı. Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları kadını mutfakta sırt üstü yatar halde ölü buldu.

16 YAŞINDAKİ KATİL ARANIYOR
Melek B.'nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

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