Ev sahibi dehşeti! Kiracısına beyzbol sopasıyla saldırdı





SARI DEĞİL KIRMIZI KART

İstanbul Fatih'te taksi şoförü Bayram T, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin denetiminden kaçmaya çalıştı. Ancak yakalandı. Sicili ise kabarık çıktı. 2012'den bu yana 15 kez alkollü, bir kez de uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalandığı ve 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurduğu ortaya çıktı. İşlediği suçlar nedeniyle 2081 yılına kadar ehliyetine el konan sürücüye 13 bin 205 lira, kullandığı aracın sahibine de 8 bin 190 lira olmak üzere toplam kesilen ceza miktarının 21 bin 295 olduğu anlaşıldı. (Yunus Emre KAVAK)





UYKUDA DEHŞET

Muğla Bodrum'da yaşayan makine teknikeri İbrahim Halil Tanrıöver (41), ailesini ziyaret için Gaziantep'e gitti. Önceki gece saatlerinde uyuduktan sonra odaya kardeşi Ömer Faruk Tanrıöver (27) girdi. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kardeş, ağabeyine tabanca ile 3 el ateş etti. 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ömer Faruk Tanrıöver, tutuklandı.





SON HAVADİS!

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpekleri, dünya gündeminin önüne geçti. Bugüne kadar ajanlar dahil toplam 29 kişiyi ısıran köpekler, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in basın toplantısında da gündeme geldi. Bir gazeteci "Köpek Commander Biden'ın ısırma sorunu var gibi... Son gelişmeler nedir?" dedi. Sözcü cevap verdi: Sizin de bildiğiniz gibi Beyaz Saray stresli bir yer. Hayvanlar da stresli...

112 ACİL ŞİFA

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, Alaçam'dan bir telefon sapığı 7 günde tam 84 kez aradı. Görevliler, asılsız ve gereksiz ihbarlardan bıktı. Çağrı merkezi müdürü Emin Demir, o sahte ihbarcı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Son aradığında ben konuştum. Telefonda ağlamaya başladı ve "Benimki bir hastalık, bir yerleri telefonla aramadan duramıyorum. Köydeki bir başkasını arasam dedikodu olacak. Kontörüm de yok, 112 ücretsiz olduğu için burayı arıyorum" dedi. Kendisine yardımcı olduk."