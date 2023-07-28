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Ev sahibi dehşeti! Kiracısına beyzbol sopasıyla saldırdı

Kiracı Hasan Eğilmez, ev sahibinin 30 bin liradan 100 bin liraya çıkardığı kiraya karşı çıktı. Beyzbol sopasıyla saldırıya uğradı. Kafasından darbeler aldı. Kanlar içinde kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Temmuz tarihli yaşam haberleri...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Ev sahibi dehşeti! Kiracısına beyzbol sopasıyla saldırdı

Kira zamları nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar arasında kavga çıktı. İstanbul Başakşehir'de bir sitede ev sahibi, kiracısı Hasan Eğilmez'in (46) kirasını 30 bin liradan 100 bin liraya çıkardı. Eğilmez ise karşı çıktı. Bunun üzerine ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup, beyzbol sopasıyla kiracıya saldırdı. Başına darbeler alan Eğilmez, kanlar içinde yere yığıldı.



'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'
Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, darp raporu aldı. Hasan Eğilmez, "Beyzbol sopasıyla 4-5 darbe vurdular arkamdan. Tabii ki darbelerin etkisiyle yere düştüm. Ben kanlar içinde yerde yatarken beyzbol sopasıyla tekrar başıma vurdular. Güvenlikler müdahale etmeye çalıştı. Onlara da saldırdılar. Sonrasında zaten bir arkadaşım beni aldı siteden çıktık. Direkt hastaneye gittik. Çünkü aşırı kan kaybı vardı. Ben bu kişilerden zaten şikayetçi olacağım." dedi.



SON MODEL ZAFER
Ünlü model ve şarkıcı Sibel Meriç, internet üzerinden yurt dışı kaynaklı yayın yapan bir takım sitelerde isminin kullanıldığını ve müstehcen filmlerde etiketlendiğini fark etti. Yargı yoluna gitti. Hâkimlik, mankenin başvuru dilekçesinde söz konusu 14 sitenin müstehcen yayınlar yaptığını ve kişisel hakların zedelendiğini belirtti. Erişim engeli getirilmesine karar verdi. (Atakan IRMAK)



SARI DEĞİL KIRMIZI KART
İstanbul Fatih'te taksi şoförü Bayram T, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin denetiminden kaçmaya çalıştı. Ancak yakalandı. Sicili ise kabarık çıktı. 2012'den bu yana 15 kez alkollü, bir kez de uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalandığı ve 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurduğu ortaya çıktı. İşlediği suçlar nedeniyle 2081 yılına kadar ehliyetine el konan sürücüye 13 bin 205 lira, kullandığı aracın sahibine de 8 bin 190 lira olmak üzere toplam kesilen ceza miktarının 21 bin 295 olduğu anlaşıldı. (Yunus Emre KAVAK)



UYKUDA DEHŞET
Muğla Bodrum'da yaşayan makine teknikeri İbrahim Halil Tanrıöver (41), ailesini ziyaret için Gaziantep'e gitti. Önceki gece saatlerinde uyuduktan sonra odaya kardeşi Ömer Faruk Tanrıöver (27) girdi. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kardeş, ağabeyine tabanca ile 3 el ateş etti. 5 çocuk babası İbrahim Halil Tanrıöver, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ömer Faruk Tanrıöver, tutuklandı.



SON HAVADİS!
ABD Başkanı Joe Biden'ın köpekleri, dünya gündeminin önüne geçti. Bugüne kadar ajanlar dahil toplam 29 kişiyi ısıran köpekler, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in basın toplantısında da gündeme geldi. Bir gazeteci "Köpek Commander Biden'ın ısırma sorunu var gibi... Son gelişmeler nedir?" dedi. Sözcü cevap verdi: Sizin de bildiğiniz gibi Beyaz Saray stresli bir yer. Hayvanlar da stresli...

112 ACİL ŞİFA
Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, Alaçam'dan bir telefon sapığı 7 günde tam 84 kez aradı. Görevliler, asılsız ve gereksiz ihbarlardan bıktı. Çağrı merkezi müdürü Emin Demir, o sahte ihbarcı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Son aradığında ben konuştum. Telefonda ağlamaya başladı ve "Benimki bir hastalık, bir yerleri telefonla aramadan duramıyorum. Köydeki bir başkasını arasam dedikodu olacak. Kontörüm de yok, 112 ücretsiz olduğu için burayı arıyorum" dedi. Kendisine yardımcı olduk."



HIRSIZA 'FİFİ' TUZAĞI
Konya'da Şerife Mercan'ın Terrier cinsi köpeği 'Fifi' bahçeden çalındı. Genç kadın, kızının çok sevdiği can dostunu, sosyal medyada ilanla aradı. "Bulana 10 bin TL ödül" diye yazdı. Birkaç saat sonra telefonu çaldı. B.O. adlı şahıs, "Ödülü verin, köpeği alın" diyerek aileyi çağırdı. Aile ile buluşma yerine giden polis, hırsız genci yakaladı...



92 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 92 milyon 667 bin lira devretti. 5 bilenler 39 bin 924'er, 4 bilenler bin 88'er, 3 bilenler 54'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

AMERİKAN KABUSU
Bir süredir ayrılacakları Elon Musk iddia edilen Prens Harry ile Meghan Markle'ın, ilişkilerine yeni bir şans daha vermek için zenginlerin yaşadığı Santa Barbara yakınlarındaki Hope Ranch'e taşınmaya hazırlanıyor. Ancak Hope Ranch'te yaşayanlar, çiftin gelmemesi için imza kampanyası başlattı.



ÇILGIN KEFALET
Premier Ligi takımlarından Tottenham Hotspur'un İngiliz patronu Joe Lewis, New York'ta tutuklandı. 86 yaşındaki milyarder, şirket bilgilerinin çalınması için casuslara rüşvet vermekle suçlandı. Yatını ve iş jetini satan ve nakit 300 milyon dolar kefaleti yatıran Lewis'in, ABD'yi terk etmemesi için pasaportuna el konuldu.



ELON ASKIDA
NBA efsanesi LeBron James'in 18 yaşındaki oğlu Bronny James, Güney California Üniversitesi'nin pazartesi günkü antrenmanında kalp krizi geçirmişti. Twitter'ın patronu Elon Musk da, bu durumun Covid-19 aşısıyla bağlantılı olacağını iddia eden bir tweet atmıştı. Aşı karşıtlarının mesajlarını kısıtlayan algoritmanın, Twitter'ın patronunu da engellediği ortaya çıktı. Bu durum ABD'de gündem oldu.

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