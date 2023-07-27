Rekor sıcakların ardından nefes aldıran serinleme: İstanbul güne yağmurla uyandı! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya'nın kuzey, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.