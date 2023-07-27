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Rekor sıcakların ardından nefes aldıran serinleme: İstanbul güne yağmurla uyandı! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul başta olmak üzere dün yurt genelinde çöl sıcakları etkisi gösterdi. Dün termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği İstanbul, bugün serin havanın etkisiyle adete nefes aldı. Erken saatlerde bölgesel olarak başlayan yağmurlar, hava sıcaklığını düşürürken, şimşekler adeta geceyi aydınlattı. İstanbul'da sıcaklıkların bugün 7 derece birden düşmesi beklenirken, yurt genelinde de serin havanın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava raporu...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 08:26 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 08:54
Rekor sıcakların ardından nefes aldıran serinleme: İstanbul güne yağmurla uyandı! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'un bazı ilçeleri dün 43 dereceyi görmüş ve 13 Temmuz 2000'deki sıcak rekoru kırılmıştı.

Gece yarısından sonra aşırı sıcak hava yerini serin ve rüzgarlı hava bıraktı. İstanbullular sabahın erken saatlerinde ise gök gürültüsü ve şimşekle uyandı.

ŞİLE'DE 43 DERECE GÖRÜLDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR
İstanbul'da rekor sıcaklık sonrası bu sabah gök gürültülü, şimşekli yağmur etkili oldu.

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

KOCAELİ'DE FIRTINA
Kocaeli'de gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülmüş, 13 Temmuz 2000 tarihinden bu yana en yüksek Sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti.

Gece saat 04.00 sıralarında ise sıcaklık bir anda kırılarak yerini fırtınaya bıraktı. Kısa süreli fırtınada zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu.

Açık kafelerde oturan vatandaşlar bir süreliğine dışarı çıkmakta güçlük çekti. Fırtınanın etkisi ise uzun sürmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre akşam saatlerinde yağmur yağması bekleniyor.

"KİMSE DIŞARIYA ÇIKAMIYOR"
Gündüz yaşanan sıcağın üstüne bu sefer de fırtınadan dolayı insanların çıkmakta güçlük yaşadığını ifade eden Malik Yazıcı, "Sabah çok sıcaktı. Şimdi fırtınadan dolayı kimse dışarıya çıkamıyor. Seka Park'taki su fıskiyeleri herkesi ıslatıyor şu anda. Şu an güzel hava ama fırtınadan dolayı insanlar sıkıntı da yaşayabilir" diye konuştu.

YENİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya'nın kuzey, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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