Ciğerlerimiz yanıyor! Dört bir yanda alevlerle mücadele: İzmir, Antalya, Çanakkale...

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

KINIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

İzmir'in Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, dün saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.