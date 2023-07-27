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Ciğerlerimiz yanıyor! Dört bir yanda alevlerle mücadele: İzmir, Antalya, Çanakkale...

Sıcaklıkların Türkiye genelinde artmasıyla birlikte ormanlık bölgelerden yangın haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Türkiye'nin birçok noktasında alevlerle mücadele sürüyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmr'in Kınık ilçesinde, dün çıkan orman yangını da devam ediyor. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Dün akşam saat 22.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için ekipler canla başla çalışıyor.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 09:29 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 09:29
Ciğerlerimiz yanıyor! Dört bir yanda alevlerle mücadele: İzmir, Antalya, Çanakkale...

Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarına gece ve sabah saatlerinden itibaren müdahale edildi. Alevlerle süren mücadelede ekipler daha fazla alanın kül olmaması için adeta zamanla yarışıyor.

KEMER'DE ZORLU MÜCADELE
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

KINIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
İzmir'in Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, dün saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 12 helikopter, 34 arazöz 13 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale ekibi ve 6 iş makinesi ile söndürme çalışması başlatıldı.

Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, bugün sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale tekrar başladı.

Yangın etkisini sürdürürken, ekiplerin de yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

ÇANAKKALE'DE MÜCADELE
Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahaleye başladı.

27 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından 80 askeri personel, TOMA ve itfiaye ile gece boyunca yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Gece boyu süren müdahalenin ardından günün ilk ışıklarıyla beraber hava unsurları da havadan yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı. Yangın bölgesi havanın aydınlanmasıyla dron ile görüntülendi.

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