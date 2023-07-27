Mardin’de cipteki 5 Iraklı infaz edilmişti! Kan akan olayda terör şüphesi: ’Arabayı durdurdu, içindekileri öldürdü’

'TERÖR OLAYI OLABİLİR'

Harbi Jalaladeen, mahkeme başkanının 'Siz neden şüpheleniyorsunuz?' sorusu üzerine, "Biz bilmiyoruz ama belki siyasi bir sebep belki terör olayı olabilir. Çünkü bu olay kesinlikle tasarlanmış bir olaydır. Bize göre bu hakikatin ortaya çıkarılması gerekiyor. Arabayı kiralayan, silahı satan, olaya dahil olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. Bunlara en yüksek ceza verilmeli. Biz Türk yargısına güveniyoruz. Biz aileler arasında kan davası gibi kötü şeyler gelişmesini istemiyoruz. Bize yapılan bu zulme karşı şehitlerimiz için gereken yapılmalı. Bunlar vahşi, bunların yaptığı vahşet. Biz Türkiye'de kanunların üstün olduğunu biliyoruz. Bu güvenle halkımızı teskin ediyoruz. Eğer kanunlar gerekeni yapmazsa biz kendi akrabalarımızı, kendi halkımızı tutamayız. Fakat mahkemeye güveniyoruz. Kafamdaki soru şu: Bunlar hırsızlık yapmak istedilerse neden parayı almadılar? Bir de şunu merak ediyorum: Zanlılar kurbanları tanıyorlar mıydı? Biz bu insanların en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Bütün Kürt halkı bu mahkemenin sonucunu bekliyor. Onlardan şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Rassan Reşit Jalaladeen de "Biliyoruz idam yok ama istisna olarak bunların idam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.