Mardin’de cipteki 5 Iraklı infaz edilmişti! Kan akan olayda terör şüphesi: ’Arabayı durdurdu, içindekileri öldürdü’

'TERÖR OLAYI OLABİLİR'
Harbi Jalaladeen, mahkeme başkanının 'Siz neden şüpheleniyorsunuz?' sorusu üzerine, "Biz bilmiyoruz ama belki siyasi bir sebep belki terör olayı olabilir. Çünkü bu olay kesinlikle tasarlanmış bir olaydır. Bize göre bu hakikatin ortaya çıkarılması gerekiyor. Arabayı kiralayan, silahı satan, olaya dahil olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. Bunlara en yüksek ceza verilmeli. Biz Türk yargısına güveniyoruz. Biz aileler arasında kan davası gibi kötü şeyler gelişmesini istemiyoruz. Bize yapılan bu zulme karşı şehitlerimiz için gereken yapılmalı. Bunlar vahşi, bunların yaptığı vahşet. Biz Türkiye'de kanunların üstün olduğunu biliyoruz. Bu güvenle halkımızı teskin ediyoruz. Eğer kanunlar gerekeni yapmazsa biz kendi akrabalarımızı, kendi halkımızı tutamayız. Fakat mahkemeye güveniyoruz. Kafamdaki soru şu: Bunlar hırsızlık yapmak istedilerse neden parayı almadılar? Bir de şunu merak ediyorum: Zanlılar kurbanları tanıyorlar mıydı? Biz bu insanların en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Bütün Kürt halkı bu mahkemenin sonucunu bekliyor. Onlardan şikayetçi ve davacıyım" dedi.
Rassan Reşit Jalaladeen de "Biliyoruz idam yok ama istisna olarak bunların idam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.
'SIRADAN BİR GASP OLAYI DEĞİL'
Daha sonra ailelerin avukatları söz aldı. Olayın siyasi bir nedeni olabileceğini, bunun araştırılması gerektiğini belirten Avukat Mehmet Okatan, "Her ne kadar öyle görünse de bu sıradan bir gasp olayı değil. Aynı 90'larda olduğu gibi işlenen siyasi cinayetlerden biridir. Bu sıradan bir gasp değil, burada salonda bulunanlar da sıradan kişiler fakat tetikçidirler. Özellikle Faris'in Duhok'ta çalışıyor olması bu olayla ilgili bir istihbarat için olabilir. Bu cinayetin arkasında siyasi saikler vardır. HTS kayıtlarının geriye yönelik en az 5 yıl tarama yapılmasını istiyoruz ve bunların hangi terör örgütüyle ne tür bir bağlantılarının olduğunun araştırılmasını istiyoruz. Bu olayla ilgili Duhok'ta 3 kişi gözaltına alınmış ve 4 ay sonra serbest bırakılmış. Sanıklardan Abdullah Kaplan ifadesinde 2016 yılında PKK tarafından kaçırılıp serbest bırakıldığını söylüyor. Bu olayın araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.
DURUŞMA 20 EKİM'E ERTELENDİ
Sanıkların ve şikayetçi tarafın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Faris Akseven ile Abdullah Kaplan'ın mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.
AVUKAT OKATAN: OLAYIN ARKASINDA SİYASİ SAİK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ
Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan maktul ailelerin avukatı Mehmet Okatan, "Olay, basit bir soygun olamayacak kadar farklı bir şekilde işlenmiş. İşleniş tarzı, bir soygun en fazla havaya ateş edilir, belki ayağına sıkılır, omzuna sıkılır, gasp edilir. Ama burada 5 kişinin kafalarına sıkılmış, bazılarının birden fazla kafasında mermi izi var. Olaydaki kişiler de önemli, özellikle müvekkillerimden birisi Irak'ın kuzeyinde önde gelen alimlerinden bir tanesi. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcidir. Onun da öldürülmüş olması sebebiyle arkasında siyasi saik olabileceğini düşünüyoruz" dedi.