İstanbul’da yağmur sonrası görsel şölen!

İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde sağanak başladı. Ümraniye, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde sağanak başladı. Ümraniye, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Sağanak, bir süre sonra yerini serin ve bulutlu havaya bıraktı. Bu arada, Beşiktaş Türkali Mahallesi Selaltı Sokak'taki ağaç, rüzgar nedeniyle iki aracın üzerine devrildi. Araçların birinde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Çekmeköy'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına, kafe ve market gibi yerlere sığınarak, yağışın bitmesini bekledi.
İstanbul'da etkili olan yağışın ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Şehrin farklı noktalarında görünen ve ortalama yarım saat kalarak adeta görsel şölen oluşturan gökkuşağı, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.