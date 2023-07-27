Hem gezin hem yenilenin! İşte popüler bungalov rotalarından bazıları...

Bu yaz sadece deniz-kum-güneş değil, doğayla iç içe tatil seçenekleri de gözde. Bu açıdan bungalov tesisler öne çıkarken, rotalar da oldukça fazla...

SAPANCA: İstanbul'a yakın bir tatil bölgesi olan Sapanca, bungalov otel denildiğinde en çok aranan rota oldu. Sapanca'da doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve gölde su sporları gibi birçok açık hava aktivitesi yapılabiliyor.





BOZCAADA: Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Bozcaada, sakin atmosferi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için uygun bir seçenek olan Bozcaada, zeytin bahçeleri ve üzüm bağları ile de ünlü.



AYVALIK: Bungalov tatili yapmak isteyenler için de uygun rotalar arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, doğanın ortasında, deniz manzaraları bungalov evlerde konaklayabiliyor, kendilerine yeşil ve mavinin huzurunu yaşayabileceği bir tatil hediye edebiliyor.





OLİMPOS: Antalya'nın güneyinde yer alan Olimpos, tatilcilerin doğayla iç içe olabilecekleri ve yerel yaşamı deneyimleyebilecekleri bir yer. Tarihi Olimpos antik kenti ile birleşen doğal bir ortamda konumlanan bungalov evler, doğal güzelliği, tarihi kalıntıları ve plajları ziyaretçilerini cezbediyor.

RİZE: Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Rize, yemyeşil ormanları, cazibe merkezleri ve yaylaları ile tatilcileri ilgisini çekiyor. Burada bungalov tatili yaparak, doğanın güzellikleri keşfedilebiliyor.



İĞNEADA-KIRKLARELİ: İstanbul'a yakınlığı ile popüler bir destinasyon olan İğneada, sessiz ve sakin bir doğa tatili düşleyenler için en uygun seçimlerden biri durumunda. İğneada ormanları ve gölü, yürüyüş, balık tutma ve yüzme gibi açık hava aktiviteleri için çok uygun bir destinasyon. Konaklama seçenekleri arasında, çadırlar, bungalovlar ve orman evleri bulunuyor.





DATÇA-MUĞLA:

Kumsalları, doğal güzelliği ve tarihi kalıntıları ile ünlü Datça'nın, sakin plajları ve doğal güzellikleri her zaman cazibe merkezi konumunda. Burada yer alan bungalov ev seçenekleri, deniz manzarası eşliğinde huzurlu bir tatil yaşatacak.