Amerikan Sav’aşı’! Elon Musk’tan LeBron James’in oğlu Bronny James’in kalp krizi için Covid-19 aşısı iddiası

Lebron, antrenmanda kriz geçiren evladı için servetini akıttı. En iyi doktorlar toplandı. Bronny, tedaviye alındı! Gözünü açtı. Ama bir daha basket oynayamayacağı açıkladı! İşte tam bu sırada Elon Musk, bir Tweet attı. "Suçlu, Covid-19 aşısı" yazdı. İlaç şirketleri ayaklandı. Pfizer ve Moderna, "Kanıtla" diye çıkıştı. Dünya, yine korkmaya başladı!

AMERİKAN SAV'AŞI'

Efsane basketbolcu LeBron James'in oğlu antrenmanda kalp krizi geçirdi. İşadamı Elon Musk, "Nedeni Covid-19 aşısı olmasın" diye tweet attı. Aşı şirketleri Musk'a tepki gösterdi, ortalık savaş alanına döndü... LeBron James'in oğlu Bronny, salı günü yaptığı antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. 24 saat yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan Bronny, Tesla ve Twitter'ın patronu Elon Musk'ın açıklamalarıyla Amerikan gündeminin ilk sırasına oturdu. Musk, "Her şeyin suçunu aşının üzerine atamayız ama aynı şekilde, hiçbir şeyi atfetmemek de olmaz. Miyokardit bilinen bir yan etkisidir. Tek soru, nadir mi yoksa yaygın mı olduğu üzerine" dedi.