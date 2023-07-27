PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Amerikan Sav'aşı'! Elon Musk'tan LeBron James’in oğlu Bronny James'in kalp krizi için Covid-19 aşısı iddiası

NBA efsanesi LeBron James’in tek hayali vardı! oğlu Bronny ilee aynı takımda oynayacaktı! Ama 18 yaşındakı çocuk, kalp krizi geçirip yere yığıldı. yoğun bakıma alındı! Elon musk, bu beklenmedik durumu Covid-19 aşısına bağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023 Güncelleme 27 Temmuz 2023
Amerikan Sav’aşı’! Elon Musk’tan LeBron James’in oğlu Bronny James’in kalp krizi için Covid-19 aşısı iddiası

Lebron, antrenmanda kriz geçiren evladı için servetini akıttı. En iyi doktorlar toplandı. Bronny, tedaviye alındı! Gözünü açtı. Ama bir daha basket oynayamayacağı açıkladı! İşte tam bu sırada Elon Musk, bir Tweet attı. "Suçlu, Covid-19 aşısı" yazdı. İlaç şirketleri ayaklandı. Pfizer ve Moderna, "Kanıtla" diye çıkıştı. Dünya, yine korkmaya başladı!

AMERİKAN SAV'AŞI'
Efsane basketbolcu LeBron James'in oğlu antrenmanda kalp krizi geçirdi. İşadamı Elon Musk, "Nedeni Covid-19 aşısı olmasın" diye tweet attı. Aşı şirketleri Musk'a tepki gösterdi, ortalık savaş alanına döndü... LeBron James'in oğlu Bronny, salı günü yaptığı antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. 24 saat yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan Bronny, Tesla ve Twitter'ın patronu Elon Musk'ın açıklamalarıyla Amerikan gündeminin ilk sırasına oturdu. Musk, "Her şeyin suçunu aşının üzerine atamayız ama aynı şekilde, hiçbir şeyi atfetmemek de olmaz. Miyokardit bilinen bir yan etkisidir. Tek soru, nadir mi yoksa yaygın mı olduğu üzerine" dedi.



Pfizer, Moderna gibi şirketler Elon Musk'ın iddialarını eleştirdi ve kanıtsız açıklamaların endişeye neden olabileceğine dikkat çekti. Tartışma sürerken Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, "Miyokardit, kalbi etkileyen nadir bir enflamatuar durumdur ve Pfizer-BioNTech veya Moderna COVID-19 aşıları uygulanan bazı ergenlerde ve genç yetişkin erkeklerde görülmüştür" dedi.



MİYOKARDİT NEDIR?
Kalp kası iltihabı yani Miyokardit, kalbin kan pompalama yeteneğini azaltarak, her yaş grubunu etkiler. Kalpteki bu kasılma ve gevşeme işlemi sonucunda elektriksel bir aktivite oluşur, bu da kalp krizine neden olabilir. Araştırmalara göre, ABD ve Avrupa'da, Covid-19 aşılarından sonra Miyokardit bağlantılı kalp krizilerinde ciddi artış yaşandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA