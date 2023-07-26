Aydın’da orman ve makilik alanda yangın çıktı

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, ihbarın ardından ekiplerin bölgeye hızlı şekilde intikal ettiğini ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının çok yüksek olması nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Güney, yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.