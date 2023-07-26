SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
AJANSLAR Yaşam Haberleri

Aydın'da orman ve makilik alanda yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 3 helikopter ve 1 uçakla havadan da müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

AJANSLAR AJANSLAR takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 10:15 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 11:25
Aydın’da orman ve makilik alanda yangın çıktı

Sazlı Mahallesi Şarlak mevkisinde bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 helikopter ve 1 uçakla havadan da müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, ihbarın ardından ekiplerin bölgeye hızlı şekilde intikal ettiğini ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının çok yüksek olması nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Güney, yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA