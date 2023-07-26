Ünlü fenomen Yeliz Açıkel’i göğüs büyütme ve dikleştirme için gittiği doktor darp etti!

Bunun üzerine genç kadının yanında refakatçi olarak bulunan kardeşi, ünlü fenomen Yeliz Açıkel ile doktor arasında bu kez tartışma başladı.

DOKTOR, ASİSTANIYLA DÖVDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenomen Yeliz Açıkel, agresif tavırlar sergileyen doktora tepki gösterirken tartışmaya doktorun asistanı da dahil oldu.

Yine iddiaya göre, doktor önce fenomene saldırmaya çalıştı. Abla Nur Açıkel, duruma müdahale etmek için araya girdiğinde ise doktor tarafından darp edildi.

Aldığı darbelerle önce sedyeye yığılan kadın kafası ve kolundan yaralandı. Kavga sırasında doktorun asistanı ise fenomen Yeliz Açıkel'e saldırdı.