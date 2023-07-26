Ünlü fenomen Yeliz Açıkel’i göğüs büyütme ve dikleştirme için gittiği doktor darp etti!

27 yaşındaki Nur Açıkel, göğüslerini büyüttürmek için estetik ameliyatı olmaya karar verdi ve operasyon için Dr. Taha S. ile anlaştı.
27 yaşındaki Nur Açıkel, göğüslerini büyüttürmek için estetik ameliyatı olmaya karar verdi ve operasyon için Dr. Taha S. ile anlaştı.
Anlaşma sonrası, ameliyatın gerçekleştirileceği Bayrampaşa'daki hastaneye giden genç kadının, 3 Nisan günü yatışı yapıldı.
Dosyaya yansıyan iddialara göre, ameliyat önlüğü giydirilen Nur Açıkel'in odasına doktor ve asistanı geldi. Nur Açıkel, operasyon öncesi ameliyatla ilgili sorular sormaya başlayınca doktorun kaba tavırlarıyla karşılaştı.
Bunun üzerine genç kadının yanında refakatçi olarak bulunan kardeşi, ünlü fenomen Yeliz Açıkel ile doktor arasında bu kez tartışma başladı.
DOKTOR, ASİSTANIYLA DÖVDÜ
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenomen Yeliz Açıkel, agresif tavırlar sergileyen doktora tepki gösterirken tartışmaya doktorun asistanı da dahil oldu.
Yine iddiaya göre, doktor önce fenomene saldırmaya çalıştı. Abla Nur Açıkel, duruma müdahale etmek için araya girdiğinde ise doktor tarafından darp edildi.
Aldığı darbelerle önce sedyeye yığılan kadın kafası ve kolundan yaralandı. Kavga sırasında doktorun asistanı ise fenomen Yeliz Açıkel'e saldırdı.
Taraflar birbirlerine saldırmaya devam ederken, duruma hastanedeki diğer görevliler müdahale etti.
ABLA - KARDEŞ ŞİKAYETÇİ
Ünlü fenomen yaşananları telefonunu alarak videoya çekmeye çalışırken, asistan genç kadının elinden telefonu alarak yere fırlattı.
Hastaneden ayrılan abla-kardeş polis merkezine giderek, kendilerini darp eden Dr. Taha S. ve asistanından şikayetçi oldu.
Başka bir hastaneye başvurarak darp raporu alan mağdur kardeşler ifadelerinde, doktor tarafından darp edildikleri sırada asistanın duruma müdahale ettiğini, darp edilen kardeşinin görüntülerini çekmek istediğinde ise asistan tarafından telefonun kırıldığını anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.