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İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 5’i ağır 7 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu toplamda 5’i ağır 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

DHA DHA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 08:21 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 08:30
İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 5’i ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) idaresindeki 35 UJD 87 plakalı otomobille aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M.'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



DURUMU AĞIR OLANLARIN ARASINDA HAMİLE KADIN DA VAR
Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M, A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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