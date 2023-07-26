Megakent kavruluyor! Isınan hava en çok ocakbaşında çalışanları zorladı: Fırında sıcaklık 400 dereceye kadar yükseliyor

Kebap ustası İsa Kaya da bu yaz havanın geçen senelere oranla çok daha sıcak olduğunu vurgulayarak, ocakbaşında, sürekli ateşin karşısında olmasına rağmen farkı hissettiğini kaydetti. Kaya, ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, insan vücudunun bir süre sonra sıcağa alıştığını söyledi.

Fatih'te pide ustası olarak çalışan Hakan Sancaklı ise son bir haftadır İstanbul çok sıcak olduğu için çalışmakta zorlandıklarını anlattı.

SICAKLIK 400 DERECEYE KADAR YÜKSELİYORMUŞ

Sancaklı, günde yaklaşık 12 saat açık kalan pide fırınında sıcaklığın 400 dereceye kadar yükseldiğini ve tüm dükkanı etkilediğini aktardı.

Ateşin yandığı dükkanlarda sıcaklığın dışarıya göre ciddi oranda yükseldiği ve ustaların zorlu şartlar altında mesailerini sürdürdükleri gözlendi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN