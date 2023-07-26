İstanbul Kağıthane’de kan donduran olay! Kötü koku gelen evden Filipinli kadının cesedi çıktı!



"ONUNLA KONUŞMAYA ÇALIŞIYORDUK AMA BİZİ KOVUYORDU"

Ölen kadının bir arkadaşı, "Bu çok iyi bir kadındı. Onun kocası vefat etmişti. Daha önceden de Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde oturuyorlardı. Kocasının vefat etmesi sonrasında buraya taşındı ve bir süre arkadaşlarıyla yaşadı. Arkadaşı gidince tek başına kaldı. Biz her zaman onun yanına geliyorduk. Onunla konuşmaya çalışıyorduk ama bizi kovuyordu. Biz ona yemek götürüyorduk yemiyordu. Bize, 'Siz gidin size ihtiyacım yok' dedi. Bunun kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlardı ama istemiyordu. Biz elimizden geleni yardımı yapmaya çalıştık ancak kabul etmedi. O yüzden hiç kimsenin suçu yok" dedi.